કટકમાં ફરી હિંસા ભભૂકી, અડધા શહેરમાં કરફ્યુ લાગુ, ઇન્ટરનેટ બંધ

કટકઃ ઓડિશાના કટકમાં હિંસા બાદ 13 પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં કરફ્યુ (કલમ 144) લાગુ કરવામાં આવી છે. ઓડિશા સરકારે રવિવાર રાત્રે તાજી હિંસાની ઘટનાઓ બાદ આ નિર્ણય લીધો હતો અને ઇન્ટરનેટ સેવાઓ પણ બંધ કરી દીધી છે. આ પગલું તાજેતરમાં દુર્ગા પ્રતિમા વિસર્જન દરમિયાન થયેલા ઝપાઝપી બાદ લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં 25 લોકો ઘાયલ થયા હતા.
પોલીસ કમિશનર એસ. દેવદત્ત સિંહે જણાવ્યું હતું કે આ આદેશ રવિવાર રાત્રે 10 વાગ્યાથી 36 કલાક સુધી અમલમાં રહેશે. કરફ્યુ દરગાહ બજાર, મંગલાબાગ, છાવણી, પુરીઘાટ, લાલબાગ, બિદાનાસી, મરકટ નગર, સીડીએ ફેઝ-2, માલગોદામ, બાદામબાડી, જગતપુર, બયાલીસ મૌજા અને સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લાગુ રહેશે.
રાજ્ય સરકારે હાલની કાનૂની અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ખોટી માહિતીના પ્રસારને અટકાવવા માટે કટક મહાનગર વિસ્તાર, કટક ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (CDA) અને આસપાસના 42 મૌજા વિસ્તારમાં રવિવાર સાંજે સાત વાગ્યાથી સોમવાર સાંજે સાત વાગ્યા સુધી ઇન્ટરનેટ સેવાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે.
કટકમાં હિંસા કેવી રીતે ભભૂકી?
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હિંસાની આ તાજી ઘટના વિશ્વ હિંદુ પરિષદ (VHP) દ્વારા જિલ્લા પ્રશાસનના આદેશોની અવગણના કરીને રવિવારે સાંજે મોટરસાઇકલ રેલી કાઢ્યા બાદ થઈ હતી. પોલીસ કમિશનરે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે સુરક્ષા દળોએ રેલીમાં સામેલ લોકોને આગળ વધવાથી રોક્યા ત્યારે તેઓ હિંસક બની ગયા. તેમણે કહ્યું હતું કે રેલીમાં ભાગ લેનારા લોકોનો પ્રવેશ સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં અશાંતિ ફેલાવવાના હેતુથી હતો, પોલીસે તેમને અટકાવ્યા બાદ તેમણે પથ્થરમારો શરૂ કર્યો. પોલીસને હળવો લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો અને ટિયર ગેસ તથા રબરની ગોળીઓનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો.