CJI બી. આર. ગવઈ પર વકીલનો ચંપલ ફેંકવાનો પ્રયાસ

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ બી.આર. ગવઈ પર ચંપલ ફેંકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે આરોપી વકીલની અટકાયત કરવામાં આવી છે. તેનું નામ રાકેશ કિશોર છે. ચંપલ ફેંકવાનો પ્રયાસ કરતાં પહેલાં વકીલે ચીસ પાડતાં કહ્યું હતું કે સનાતનનો અપમાન નહિ સહન કરવામાં આવે.
એ દરમિયાન જસ્ટિસ ગવઈ સંપૂર્ણ રીતે શાંત રહ્યા. વકીલ રાકેશ કિશોરને કોર્ટના સ્ટાફે પકડીને પોલીસને સોંપી દીધો હતો. જસ્ટિસ ગવઈએ કહ્યું હતું કે તેમને આવી ઘટનાઓથી કોઈ અસર થતી નથી, અને બધાને પોતાની દલીલો ચાલુ રાખવા કહ્યું હતું.
આરોપી વકીલથી પૂછપરછ શરૂ
સુપ્રીમ કોર્ટમાં નવી દિલ્હી જિલ્લાના ડીસીપી દેવેશ મહલા તથા સુપ્રીમ કોર્ટ સિક્યુરિટી ડીસીપી જેટીન્દ્ર મણી હાજર છે. આરોપી વકીલની પૂછપરછ ચાલી રહી છે.
સિનિયર વકીલોએ ઘટનાની નિંદા કરી
CJI પર હુમલાના પ્રયાસની કડક નિંદા થઈ રહી છે. આરોપી વકીલ સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ ઊઠી છે. સિનિયર વકીલ ઇંદિરા જયસિંહે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે આ મામલે વિગતવાર તપાસ જરૂરી છે. આરોપી વકીલ સામે કાનૂની કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
This requires a detailed investigation. The lawyer must be named and legal action taken against him . This appears to be a blatant casteist attack on the Supreme Court of India. It deserves to be condemned by all judges of the Supreme Court by a united press statement that… https://t.co/8sOY5Wip4e
— Indira Jaising (@IJaising) October 6, 2025
આ ભારતના સર્વોચ્ચ ન્યાયાલય પર સ્પષ્ટ જાતિવાદી હુમલો લાગે છે. સુપ્રીમ કોર્ટના બધા જજોએ એકસાથે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ કે ન્યાયાલય વિચારધારાત્મક હુમલાઓ સહન નહીં કરે. ન્યાયાલયની ગૌરવને અનુરૂપ રીતે CJI ગવઈએ કોઈ વિક્ષેપ વિના પોતાની ન્યાયિક કામગીરી ચાલુ રાખી છે.