વિજય દિવસ: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ અને PM મોદીએ સૈનિકોના બલિદાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પીએમ મોદી અને અમિત શાહે વિજય દિવસ (Vijay Diwas) પર સૈનિકોના બલિદાન અને બહાદુરીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. 1971 માં આ દિવસે ભારતીય સેનાએ પાકિસ્તાનને કારમી હાર આપી હતી.
આ દિવસે (16 ડિસેમ્બર, 1971), ભારતીય સેનાએ 1971ના ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ દરમિયાન ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો હતો. આ યુદ્ધ 13 દિવસ સુધી ચાલ્યું અને અંતે પાકિસ્તાની સૈનિકોના શરણાગતિ સાથે સમાપ્ત થયું. આ યુદ્ધના અંત સાથે બાંગ્લાદેશને પણ સ્વતંત્રતા મળી. ભારતીય સૈનિકોની બહાદુરી સમક્ષ પાકિસ્તાને શરણાગતિ સ્વીકારી. આશરે 93,000 પાકિસ્તાની સૈનિકોએ શરણાગતિ સ્વીકારી. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ, પીએમ મોદી અને અમિત શાહે આ યુદ્ધના સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે.
રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, “વિજય દિવસ નિમિત્તે, હું ભારત માતાના બહાદુર સપૂતોને મારી આદરપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. તેમની હિંમત, બહાદુરી અને માતૃભૂમિ પ્રત્યેની અતૂટ ભક્તિએ હંમેશા રાષ્ટ્રને ગૌરવ અપાવ્યું છે. તેમની બહાદુરી અને દેશભક્તિ દેશવાસીઓને પ્રેરણા આપતી રહેશે. ભારતીય સેનાની ‘સ્વદેશીકરણ દ્વારા સશક્તિકરણ’ પહેલ ભવિષ્યના પડકારો માટે તૈયાર રહેવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ઓપરેશન સિંદૂરમાં, સેનાએ આત્મનિર્ભરતા, વ્યૂહાત્મક પરાક્રમ અને આધુનિક યુદ્ધના અસરકારક ઉપયોગનું પ્રદર્શન કર્યું, જે સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે પ્રેરણાદાયક છે. હું બધા સૈનિકો અને તેમના પરિવારોને મારી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. જય હિંદ!”
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સંદેશમાં કહ્યું, “વિજય દિવસ પર, આપણે એ બહાદુર સૈનિકોને યાદ કરીએ છીએ જેમની હિંમત અને બલિદાનથી 1971 માં ભારતને ઐતિહાસિક વિજય મળ્યો. તેમના દૃઢ નિશ્ચય અને નિઃસ્વાર્થ સેવાએ આપણા રાષ્ટ્રનું રક્ષણ કર્યું અને આપણા ઇતિહાસમાં ગૌરવની ક્ષણ બનાવી. તેમની બહાદુરીને સલામ. આ દિવસ આપણને તેમની અજોડ ભાવનાની યાદ અપાવે છે. તેમની બહાદુરી રાષ્ટ્રની પેઢીઓને પ્રેરણા આપતી રહેશે.”
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સોશિયલ મીડિયા પર બહાદુર સૈનિકો અને શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને લખ્યું, “1971 માં આ દિવસે, સુરક્ષા દળોએ તેમની અદમ્ય હિંમત અને સચોટ રણનીતિથી પાકિસ્તાની સેનાને હરાવી અને તેને શરણાગતિ સ્વીકારવા મજબૂર કરી. અન્યાય અને જુલમ સામે ઢાલ બનીને, આ વિજયે સમગ્ર વિશ્વમાં માનવતાના રક્ષણનું એક આદર્શ ઉદાહરણ રજૂ કર્યું અને ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની અનન્ય લશ્કરી ક્ષમતા અને બહાદુરીને સાબિત કરી. વિજય દિવસ પર, હું યુદ્ધમાં પોતાના જીવનનું સર્વોચ્ચ બલિદાન આપનારા બહાદુર શહીદોને સલામ કરું છું.”