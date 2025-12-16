ECએ પશ્ચિમ બંગાળમાં 58 લાખથી વધુ મતદારોનાં નામ કાપ્યાં

નવી દિલ્હીઃ પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા SIR હેઠળ રાજ્યની મતદાર યાદીમાંથી 58 લાખથી વધુ મતદારોનાં નામ દૂર થાય એવી શક્યતા છે. ચૂંટણી પંચે રવિવાર સાંજથી જ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી, જે રાતભર ચાલી હતી. આ કામગીરી માટે સમગ્ર રાજ્યમાં 90,000થી વધુ બૂથ લેવલ અધિકારીઓ (BLOs) તહેનાત કરવામાં આવ્યા હતા. પશ્ચિમ બંગાળની વસ્તી 7.66 કરોડથી વધુ છે.

SIR હેઠળ મોટા પાયે નામ કાઢવાની તૈયારી

બંગાળમાં SIR અભ્યાસ ચોથી ડિસેમ્બરે શરૂ થયો હતો અને ડેડલાઇન વધાર્યા બાદ 11 ડિસેમ્બરે પૂર્ણ થયો. શનિવાર બપોર સુધીની સ્થિતિ રિપોર્ટ મુજબ લગભગ 58,20,897 મતદારો (કુલ મતદારોના અંદાજે 7.6 ટકા)નાં નામ યાદીમાંથી દૂર થવાની શક્યતા છે. ચૂંટણી પંચે ASD શ્રેણી (Absent – ગેરહાજર, Shifted – સ્થળાંતરિત, Dead – મૃત્યુ પામેલા અને Duplicate – ડુપ્લિકેટ) સંબંધિત લગભગ 13.74 લાખ વિસંગતતાઓ પણ ઓળખી છે. આ ઉપરાંત, 31 લાખથી વધુ વ્યક્તિઓને સુનાવણી માટે હાજર રહેવાની જરૂર પડે એવી શક્યતા છે.આજે, ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી જાહેર થયા બાદ નાગરિકો તેની તપાસ કરી શકશે અને કોઈ પણ વિસંગતતા અંગે પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરી શકશે. ડ્રાફ્ટ રોલ જાહેર તપાસ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે. ‘દાવા અને આપત્તિ’ નોંધાવવાનો સમયગાળો 16 ડિસેમ્બર, 2025થી 17 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી રહેશે. નોટિસ, સુનાવણી અને ચકાસણી સહિતનો તબક્કો પણ 16 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ 7 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી ચાલશે. અંતિમ મતદાર યાદી ફેબ્રુઆરી 2026માં પ્રકાશિત થવાની શક્યતા છે.

