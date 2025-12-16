Filmfare Ott Awards: કોને મળ્યો બેસ્ટ અભિનતાનો એવોર્ડ?

ફિલ્મફેર ઓટીટી એવોર્ડ્સ 2025 (Filmfare Ott Awards 2025) ના વિજેતાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મુંબઈમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં એવોર્ડ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. જાણો કોણે કયો એવોર્ડ જીત્યો?

ફિલ્મફેર ઓટીટી એવોર્ડ્સ 2025 મુંબઈમાં 15 ડિસેમ્બરના રોજ યોજાયો હતો. મુંબઈમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં વિજેતાઓને એવોર્ડ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. અભિનય, દિગ્દર્શન, શ્રેષ્ઠ વાર્તા, શ્રેષ્ઠ સાઉન્ડ ડિઝાઇન અને ટેક્નિકલ શ્રેષ્ઠતા સહિત વિવિધ શ્રેણીઓમાં એવોર્ડ્સ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. અનન્યા પાંડે અભિનીત ફિલ્મ CTRL એ ત્રણ એવોર્ડ જીત્યા હતા.

જયદીપ અહલાવતે પાતાલ લોક સીઝન 2 માટે એવોર્ડ જીત્યો

અભિનેતા જયદીપ અહલાવતને “પાતાલ લોક સીઝન 2” માટે બેસ્ટ અભિનેતા, કેટેગરી (પુરુષ) ડ્રામા માટેનો ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ મળ્યો છે. “પાતાલ લોક સીઝન 2” એ બેસ્ટ સીરીઝ ક્રિટીક્સ એવોર્ડ પણ જીત્યો.

કોને મળ્યો બેસ્ટ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ?

પ્રીતિ પાણિગ્રહીને ફિલ્મ ‘ગર્લ્સ વિલ બી ગર્લ્સ’ માટે બેસ્ટ અભિનેત્રી, વેબ ઓરિજિનલ ફિલ્મ (ફિમેલ) માટે ક્રિટિક્સ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો. તેણીએ પોતાનો આનંદ શેર કર્યો અને દર્શકોનો આભાર માન્યો. અભિષેક બેનર્જીને થ્રિલર ‘સ્ટોલન’ માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતા, વેબ ઓરિજિનલ ફિલ્મ (મેલ) માટે ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ મળ્યો.

વિક્રાંત મેસીને “સેક્ટર 36” માટે વેબ ઓરિજિનલ ફિલ્મ (મેલ) માં શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો ક્રિટિક્સ એવોર્ડ મળ્યો. ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ્સમાં શ્રેણીમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેતા (મેલ): ક્રિટિક્સ ડ્રામા “બ્લેક વોરંટ” માટે જહાન કપૂરને મળ્યો. અનુભવ સિંહાએ “IC 814: ધ કંધાર હાઇજેક” માટે શ્રેણીમાં શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શક (ક્રિટિક્સ) જીત્યો. નાગેશ કુકુનૂરને “ધ હન્ટ: ધ રાજીવ ગાંધી એસેસિનેશન કેસ” માટે શ્રેણીમાં શ્રેષ્ઠ દિગ્દર્શક (સમીક્ષકો) માટે ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ પણ મળ્યો.

ફાતિમા સના શેખને “આયશા” માટે શોર્ટ ફિલ્મમાં શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રી (ફિમેલ) માટે ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ મળ્યો. દીપક ડોબરિયાલે “સેક્ટર 36” માટે શ્રેષ્ઠ સહાયક અભિનેતાનો ફિલ્મફેર OTT એવોર્ડ જીત્યો.

 

 

 

