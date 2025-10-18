મુંબઈની ગલીઓમાં દિવાળી શોપિંગ પર નિકળી વિદ્યાબાલન

વિદ્યા બાલન તેની સાદગી અને સંયમ માટે જાણીતી છે. તાજેતરમાં, અભિનેત્રી દિવાળીની ખરીદી કરતી જોવા મળી હતી. આ ખરીદી દરમિયાનનો વિદ્યા બાલનો સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો યુઝર્સના ચર્ચામાં આવ્યો છે.
વિદ્યા બાલનનો દિવાળીની ખરીદી કરતો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં તેનો લુક એકદમ સિમ્પલ છે. વિદ્યા બાલન તેની દિવાળીની ખરીદી દરમિયાન એકદમ સામાન્ય વસ્તુઓ ખરીદતી દેખાય છે. વધુમાં, યુઝર્સે તે જગ્યાઓની પ્રશંસા કરી છે જ્યાં તેણે ખરીદી કરી હતી.
સ્થાનિક ફૂલ બજારમાં ખરીદી કરતી અભિનેત્રી
વાઈરલ થયેલા એક વીડિયોમાં, વિદ્યા બાલન પોતાની કારમાંથી ઉતરીને એક ફૂલ વેચનાર પાસે જાય છે. તે અનેક ફૂલો ખરીદે છે. યુઝર્સ તેણીના આ કામની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. તેઓ માને છે કે દિવાળી પર સ્થાનિક ઉત્પાદનોનો પ્રચાર કરીને, વિદ્યા સકારાત્મક સંદેશ મોકલી રહી છે.
વિદ્યા બાલનના પ્રયાસો પર યુઝર્સે પ્રતિક્રિયા આપી
યુઝર્સે વિદ્યા બાલનની સ્થાનિક ખરીદીની પ્રશંસા કરી. એક યુઝરે લખ્યું, “કોઈક મગજ ધરાવતું.” બીજા યુઝરે લખ્યું, “વિદ્યાએ સ્થાનિક રીતે ખરીદી કરીને સારું કામ કર્યું. સ્થાનિક વિક્રેતાઓ માટે કમાણી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.” ઘણા ચાહકોએ કમેન્ટ બોક્સમાં વિદ્યા બાલન માટે હૃદયના ઇમોજી પણ શેર કર્યા.