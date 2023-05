Video: કર્ણાટકમાં જીત બાદ પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદના નારા લાગ્યા!

કર્ણાટકમાં કોંગ્રેસની સરકાર બનવા જઈ રહી છે. આજે પણ બેઠકોનો દોર ચાલુ છે. ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાવાની છે. પરંતુ આ દરમિયાન સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ખરેખર, ચૂંટણી જીત્યા પછી ઉમેદવાર આનંદથી કૂદી પડે છે. તેની સાથે સમર્થકો પણ ઉજવણીમાં ઉમટી પડ્યા હતા. કર્ણાટકની બેલગામ નોર્થ સીટ પરથી કોંગ્રેસના આસિફ (રાજુ) સેઠ જીત્યા. આ દરમિયાન લોકોએ ઉજવણી કરવાનું શરૂ કર્યું. આથી ભીડે પાકિસ્તાન ઝિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા.

“Pakistan Zindabad” Slogans raised in Belagavi, Karnataka

That too in front of the police. Wow!

pic.twitter.com/p8KaOi69e2

— BALA (@erbmjha) May 13, 2023