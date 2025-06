વાઇસ કેપ્ટન ઋષભ પંતે ઇંગ્લેન્ડમાં રચ્યો ઇતિહાસ

નવી દિલ્હીઃ ઇંગ્લેન્ડના લીડ્સમાં રમાઈ રહેલા પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેનોએ સતત બીજા દિવસે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. પ્રથમ દિવસે ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેપ્ટન શુભમન ગિલે ધમાકેદાર સદી ફટકારી. જ્યારે બીજા દિવસે વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતે શાનદાર સદી ફટકારતાં નવો ઇતિહાસ રચી દીધો છે.

ઋષભ પંતે બીજા દિવસે પહેલા સેશનમાં જ 146 બોલમાં છગ્ગા મારતાં પોતાની સદી પૂરી કરી. પંતે ટેસ્ટમાં ત્રીજી વાર છગ્ગો મારીને સદી ફટકારી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે પંતે ઇંગ્લેન્ડના સ્પિનરો (આદિલ રશીદ, જો રૂટ અને શોએબ બશીર) સામે છગ્ગા મારતાં સદી પૂરી કરી છે. પંતની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં આ સાતમી સદી છે. એ સાથે જ MS ધોનીનો 11 વર્ષ જૂનો મોટો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે.

વાસ્તવમાં, ઋષભ પંત ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનાર ભારતીય વિકેટકીપર-બેટ્સમેન બની ગયો છે. પંતે ધોનીને પાછળ છોડી આ મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. ધોનીએ 2005 થી 2014 દરમિયાન વિકેટકીપર તરીકે 90 ટેસ્ટ મેચમાં છ સદી ફટકારી હતી. જ્યારે ઋષભ પંતે માત્ર 44 ટેસ્ટ મેચમાં જ સાત સદી ફટકારી નાખી છે. પંતની ઇંગ્લેન્ડમાં આ ત્રીજી ટેસ્ટ સદી છે. જ્યારે SENA (સાઉથ આફ્રિકા, ઇંગ્લેન્ડ, ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા) દેશોમાં તેની આ પાંચમી સદી છે.

