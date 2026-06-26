વેનેઝુએલા ભૂકંપમાં મૃત્યુઆંક ૫૮૦ને પાર, રેસ્કયૂ ઓપરેશન તેજ

કેરાકાસ: વેનેઝુએલામાં આવેલા એક સદીના સૌથી શક્તિશાળી અને વિનાશક ભૂકંપના કારણે અત્યાર સુધીમાં ૫૮૯ લોકોના મોતની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે. કાટમાળ નીચે હજુ પણ સેંકડો લોકો દબાયેલા હોવાથી મૃત્યુઆંક સતત વધવાની આશંકા છે. આ હોનારતમાં ૪,૫૦૦થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
રેસ્કયૂ (બચાવ કામગીરી) ની પરિસ્થિતિ:
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વૈશ્વિક મદદ: ભારત, અમેરિકા, મેક્સિકો અને ચીન સહિત વિશ્વના ૧૭થી વધુ દેશોની ખાસ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને સર્ચ એન્ડ રેસ્કયૂ (SAR) ટીમો અત્યાધુનિક સાધનો, સ્નિફર ડોગ્સ અને ટેકનોલોજી સાથે વેનેઝુએલા પહોંચી ગઈ છે.
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સૌથી મોટો પડકાર: ભૂકંપના કારણે સમગ્ર પાવર ગ્રીડ અને કોમ્યુનિકેશન ટાવર્સ ધ્વસ્ત થઈ ગયા છે. વીજળી અને મોબાઈલ નેટવર્ક સંપૂર્ણપણે ઠપ હોવાને કારણે પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં માહિતી મેળવવામાં અને બચાવ ટીમો મોકલવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.
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ડિઝાસ્ટર ઝોન: સૌથી વધુ પ્રભાવિત તટીય રાજ્ય ‘લા ગુઆયરા’ (La Guaira)ને ડિઝાસ્ટર ઝોન જાહેર કરીને ત્યાં મિલિટરી એન્જિનિયરિંગ ગ્રૂપ તૈનાત કરાયું છે. ધરાશાયી થયેલા ૨૨ માળના ટાવર્સ અને રહેણાંક ઇમારતોના કાટમાળમાંથી લોકોને જીવતા બહાર કાઢવા માટે રેસ્કયૂ ટીમો રાત-દિવસ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે.
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એરલિફ્ટ ઓપરેશન: કાર્યવાહક રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝ દ્વારા દેશમાં લાદવામાં આવેલી કટોકટી વચ્ચે એરફોર્સના હેલિકોપ્ટર્સ દ્વારા ગંભીર દર્દીઓ અને બાળકોને સારવાર માટે સુરક્ષિત વિસ્તારોમાં એરલિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે.