૧ જુલાઈથી બદલાશે આ પાંચ નિયમો: LPG ભાવ, ક્રેડિટ કાર્ડ, કાર ખરીદી પર અસર

નવી દિલ્હી: જૂન મહિનો પૂરો થવાનો છે અને માત્ર પાંચ દિવસમાં જુલાઈ શરૂ થશે. દર મહિનાની જેમ, આગામી મહિનો પણ તેની સાથે અનેક મોટા ફેરફારો (1 જુલાઈથી નિયમ ફેરફારો) લઈને આવી રહ્યો છે. આમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર, તેમજ ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, કાર ઉત્સાહીઓને ફુગાવાના નોંધપાત્ર આંચકાનો સામનો કરવો પડશે. ચાલો આવા પાંચ મોટા ફેરફારોની શોધ કરીએ.પહેલો ફેરફાર: LPG સિલિન્ડરના ભાવ બદલાશે
દર મહિનાની પહેલી તારીખે, દેશભરના લોકો LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં તેલ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા સુધારા પર નજીકથી નજર રાખે છે. કારણ કે આ મુદ્દો ઘરના રસોડાના બજેટ પર સીધી અસર કરે છે. યુએસ-ઈરાન યુદ્ધને કારણે મધ્ય પૂર્વમાં વધતા તણાવ વચ્ચે, LPGના ભાવ વારંવાર પ્રભાવિત થયા છે. 1લી જૂને, એક કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર ₹53.50 મોંઘો થયો, જેના કારણે દિલ્હીમાં 19 કિલો LPG સિલિન્ડરનો ભાવ ₹3113.50 થયો. ફુગાવાથી 5 કિલો LPG સિલિન્ડર પણ પ્રભાવિત થયો. જોકે, 14 કિલો LPG સિલિન્ડરનો ભાવ સ્થિર રહ્યો.
બીજો ફેરફાર: ATF ભાવ સુધારો
પહેલી જુલાઈથી બીજો મોટો ફેરફાર હવાઈ મુસાફરોને ચિંતા કરે છે. તેલ કંપનીઓ માત્ર LPG ભાવ જ નહીં પરંતુ એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF) ના ભાવમાં પણ સુધારો કરે છે. આ ભાવમાં વધારો થવાથી હવાઈ મુસાફરી ખર્ચમાં વધારો થાય છે, જ્યારે ઘટાડો થવાથી ઘટાડો થાય છે.
ત્રીજો ફેરફાર: HDFC ક્રેડિટ કાર્ડ નિયમો
જો તમે HDFC બેંક ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરો છો, તો 1 જુલાઈ, 2026 તમારા માટે પણ ફેરફારો લાવશે. HDFC બેંક રીગાલિયા ગોલ્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ વપરાશકર્તાઓએ મફત સ્થાનિક એરપોર્ટ લાઉન્જ ઍક્સેસ ચાલુ રાખવા માટે નવી ત્રિમાસિક ખર્ચ મર્યાદા પૂર્ણ કરવી પડશે. નવીનતમ સુધારા મુજબ, આ ક્રેડિટ કાર્ડના વપરાશકર્તાઓએ આગામી ક્વાર્ટરમાં આ મફત સેવાનો લાભ લેવા માટે પાછલા ક્વાર્ટરમાં ઓછામાં ઓછા ₹60,000 ખર્ચ કરવાની જરૂર પડશે.
ચોથો ફેરફાર: મફત આધાર અપડેટ
1 જુલાઈથી, UIDAI આધાર કાર્ડ વપરાશકર્તાઓને રાહત આપી રહ્યું છે. નિયમનકાર દ્વારા જારી કરાયેલ સૂચના અનુસાર, જો તમારા ઇમેઇલ ID તમારા આધાર કાર્ડ પર અપડેટ કરવામાં ન આવે, તો આ 1 જુલાઈથી મફત રહેશે. UIDAI ડિસેમ્બર સુધી છ મહિના માટે આધારમાં તમારા ઇમેઇલ સરનામાંને અપડેટ કરવા માટે મફત સેવા પૂરી પાડી રહ્યું છે. અગાઉ, આ કાર્ય માટે ₹75 નો ચાર્જ લાગતો હતો.
પાંચમો ફેરફાર: કાર ખરીદવી મોંઘી થશે
1 જુલાઈથી, કાર ખરીદનારાઓને આંચકો લાગશે. KIA મોટર્સ સહિત કેટલીક ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ તેમની કારના ભાવમાં 2% સુધીનો વધારો કરવા જઈ રહી છે. Kia એ 2% સુધીનો ભાવ વધારો જાહેર કર્યો છે, જ્યારે Tata Motors પણ ICE (આંતરિક કમ્બશન એન્જિન) અને EV મોડેલના ભાવમાં 1.5% સુધીનો વધારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.