G-20 સમિટમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ બાઈડને PM મોદીને કરી સલામ

G-20 સમિટ : ઇન્ડોનેશિયાના બાલીમાં G-20 સમિટમાં વિશ્વના મોટા નેતાઓ એક સાથે છે. પીએમ મોદી પણ આ દિવસોમાં બાલીમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન તેઓ વિશ્વભરના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે. પરંતુ તેમની 16 નવેમ્બર 2022 બુધવારની તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. આ તસવીર બાલીના મેન્ગ્રોવ જંગલની છે. આ જંગલમાં તમામ નેતાઓ સાથે મળીને વૃક્ષારોપણ કરી રહ્યા હતા. આ પછી બાઈડન અને પીએમ મોદી એક જગ્યાએ બેઠા જોવા મળે છે અને પીએમ મોદીએ પણ પીએમ મોદીને સલામ કરી રહેલા બાઈડનને સલામ કરીને જવાબ આપ્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ ટ્વિટર પર એક ફોટો શેર કર્યો છે, જેમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે વિશ્વના નેતાઓ પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ આપવા મેન્ગ્રોવના જંગલમાં રોપાઓ લગાવી રહ્યા છે.

PM @narendramodi and other G20 leaders visited a mangrove forest in Bali, giving a strong message of coming together to tackle climate change and boost sustainable development. India has also joined the Mangrove Alliance for Climate. pic.twitter.com/vyJX79CEAp

— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2022