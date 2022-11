ઉત્તરાખંડમાં ‘લવ જેહાદ’ પર પ્રતિબંધ, 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ

બુધવારે યોજાયેલી ઉત્તરાખંડ સરકારની કેબિનેટ બેઠકમાં 29 પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યા હતા. જે અંતર્ગત ઉત્તરાખંડમાં ધર્માંતરણ કાયદો હવે ઉત્તર પ્રદેશ કરતા વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યો છે. ઉત્તરાખંડ સરકારની કેબિનેટની બેઠકમાં બળજબરીથી થતા ધર્માંતરણને રોકવા માટે મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કેબિનેટની બેઠકમાં ધર્માંતરણ કાયદામાં કડક સુધારા કરવામાં આવ્યા છે, જેના હેઠળ હવેથી બળજબરીથી ધર્માંતરણ એ નોંધનીય ગુનો ગણાશે. આ અંતર્ગત સજાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. નવા કાયદામાં બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા પર 10 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે. આ પછી ધર્માંતરણ અને ‘લવ જેહાદ’ જેવા મામલા પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવશે.

In the cabinet meeting, strict amendments were made in the conversion law in Uttarakhand. Forced conversion will now be a cognizable offence in Uttarakhand. Provision of 10 years of punishment in the new law. Forced conversion and love jihad will be banned.

