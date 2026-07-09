ટ્રમ્પે શાંતિ કરાર ‘ખતમ’ કર્યાના, કલાકોમાં જ અમેરિકાના ઈરાન પર હુમલા શરૂ

અમેરિકા: યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે બુધવારે ઈરાન પર લશ્કરી હુમલાઓનો એક નવો દોર શરૂ કર્યો. જેમાં તેહરાનની હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગને ધમકી આપવાની સાથે જોડાયેલા સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે એક વચગાળાનો કરાર “ખતમ” જાહેર કર્યાના થોડા કલાકો પછી જ આ હુમલા શરૂ થઈ ગયા.

યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરની કાર્યવાહીનો હેતુ વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ માટે ખુલ્લો રાખવાનો છે. મંગળવારે જળમાર્ગ પર પસાર થતા ત્રણ કાર્ગો જહાજો પર થયેલા હુમલા પછી અમેરિકાએ શાંતિ કરાર ખતમ કરી દીધો હતો.

 યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ દળોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં નેવિગેશનની સ્વતંત્રતાને ધમકી આપવાની તેમની ક્ષમતાને વધુ નબળી પાડવા માટે ઈરાન સામે વધારાના હુમલા કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

“યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાનને વાણિજ્યિક શિપિંગ અને નાગરિક ક્રૂ સામે તાજેતરના આક્રમણ માટે જવાબદાર ઠેરવી રહ્યું છે. આ શિપિંગ ક્રૂ એક મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ પર મુક્તપણે નેવિગેટ કરી રહ્યા હતા.” નિવેદનમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે.

એક યુએસ અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે બુધવારના હુમલા મંગળવારે કરવામાં આવેલા હુમલાઓ કરતા વધુ સંખ્યામાં હશે.

અનેક શહેરો લક્ષિત
ઈરાનની રાજ્ય સમાચાર એજન્સીએ દેશના દક્ષિણ કિનારાના ઘણા શહેરોમાં વિસ્ફોટોની જાણ કરી, જે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી ઓમાનના અખાત સુધી ફેલાયેલા છે.

જે સ્થળોએ હુમલો થયો તેમાં બંદર અબ્બાસનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ઈરાનનું સૌથી મોટું બંદર અને ઈરાની નૌકાદળ અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ દ્વારા સંચાલિત મુખ્ય સુવિધાઓનું ઘર છે. હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ સક્રિય થતાં બંદર અબ્બાસમાં લગભગ આઠ વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા.

ચાબહાર અને કોનારાકમાં લગભગ 10 વિસ્ફોટો નોંધાયા હતા. ઈરાની મીડિયાએ બંને સ્થળોએ વીજળી ખોરવાઈ ગઈ હતી અને દરિયાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રણ ટાવરને નુકસાન થયું હતું. પ્રેસ ટીવી અનુસાર, યુએસ હુમલાઓથી શાહિદ બેહેશ્તી બંદર, કલાન્તારી બંદર અને ચાબહારમાં દરિયાઈ ટ્રાફિક નિયંત્રણ ટાવરને નુકસાન થયું હતું. પ્રેસ ટીવીએ એમ પણ અહેવાલ આપ્યો હતો કે ચાબહારમાં યુએસ હુમલાઓના ટુકડા શહેરના એક હોસ્પિટલમાં અથડાયા હતા.

ઈરાન શહેરમાં પણ વિસ્ફોટો નોંધાયા હતા. જ્યારે દક્ષિણ ઈરાનના સિરિકમાં ત્રણ વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા. પ્રેસ ટીવી અનુસાર, અબુ મુસા ટાપુ પર બે વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા, બે યુએસ પ્રોજેક્ટાઇલ બુશેહરમાં અથડાયા હતા અને જસ્કમાં અનેક વિસ્ફોટો નોંધાયા હતા.

ઈરાનની બદલાની ધમકી
ઈરાનની ટોચની સુરક્ષા સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા નૂર ન્યૂઝે ઈરાની લશ્કરી સૂત્રને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે તેહરાન બદલામાં આ પ્રદેશમાં યુએસ આર્મી બેઝ પર “મોટા હુમલા” કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

તાજેતરના યુએસ હુમલાઓ પહેલાં, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ વોશિંગ્ટન પર 17 જૂનના મેમોરેન્ડમનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેમાં તેહરાનના મતે, “હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજોના સલામત માર્ગ માટે વ્યવસ્થા નક્કી કરવામાં ઈરાનના ઇસ્લામિક રિપબ્લિકની જવાબદારી પર ભાર મૂકે છે.”

અમે તેમના પર સખત હુમલા કરશું: ટ્રમ્પ
યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને મળતા પહેલા તુર્કીમાં નાટો સમિટમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે વધુ લશ્કરી કાર્યવાહીનો સંકેત આપ્યો.

“હું થોડી ચેતવણી આપીશ: અમે આજે રાત્રે તેમના પર સખત હુમલા કરીશું” ટ્રમ્પે કહ્યું.

સોદો ‘ખતમ’ થઈ ગયો છે: ટ્રમ્પ

તુર્કીના અંકારા ખાતે નાટો સમિટ છોડ્યા પછી, ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર ઘણા વીડિયો પોસ્ટ કર્યા. જેમાં ઈરાનમાં કરવામાં આવેલાં વિસ્ફોટો દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને તેહરાનને વાણિજ્યિક શિપિંગ પર વધુ હુમલાઓ સામે ચેતવણી આપી હતી.

“આ ગઈકાલે ઈરાન દ્વારા જહાજો પર બોમ્બમારો કરવાનો બદલો છે. જો તે ફરીથી થશે, તો પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થશે!” ટ્રમ્પે લખ્યું.

દિવસની શરૂઆતમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે નવીનતમ લશ્કરી વાતચીત લાંબા સમય સુધી લડાઈ તરફ દોરી જશે નહીં.

“જે કંઈ પણ થાય છે તે ખૂબ જ ઝડપથી થવાનું છે,” ટ્રમ્પે કહ્યું, જ્યારે એમ પણ સૂચવ્યું કે યુએસ સૈન્ય “બસ કામ પૂરું કરી શકે છે.”

નાટો સમિટ પહેલાં બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે 17 જૂને હસ્તાક્ષર કરાયેલ સમજૂતી કરાર અસરકારક રીતે તૂટી ગઈ છે.

 જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું વચગાળાનો કરાર અમલમાં રહેશે? ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, “આ એક ખૂબ જ રસપ્રદ પ્રશ્ન છે. મારા માટે, મને લાગે છે કે તે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. હું તેમની સાથે વ્યવહાર કરવા માંગતો નથી. જો આપણે ઈરાન સાથે કરાર કરીએ છીએ, તો મને ખાતરી નથી કે તે ટકી રહેશે. મને લાગ્યું કે તેઓ ખૂબ જ અપ્રમાણિક લોકો છે.”

તેમની ટિપ્પણી છતાં, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમને અપેક્ષા નહોતી કે સંઘર્ષ પૂર્ણ-સ્તરના યુદ્ધમાં પાછો ફરશે અને કાયમી કરાર માટે વાટાઘાટો ચાલુ રહેશે કે નહીં તે સ્પષ્ટ નથી.

બુધવારે પાછળથી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, “જે કંઈપણ થશે તે ખૂબ જ ઝડપથી સમાપ્ત થઈ જશે… તે ફક્ત તેને સુરક્ષિત બનાવશે, જેમાં તેલનો પણ સમાવેશ થાય છે.”

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ તણાવ
મંગળવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ત્રણ કાર્ગો જહાજો પર ઈરાનના હુમલાના અહેવાલ પછી તાજેતરની વકરી. 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલાઓ સાથે યુદ્ધ શરૂ થાય તે પહેલાં, જ્યાંથી વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાનો લગભગ પાંચમો ભાગ પસાર થતો હતો, તેના નિયંત્રણથી તેહરાનને નોંધપાત્ર લાભ મળ્યો છે. જોકે ઈરાને જહાજો પરના હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી નથી, વિશ્લેષકો કહે છે કે તેહરાન વાટાઘાટોમાં લાભ મેળવવા માટે આવી ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

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