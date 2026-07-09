ઈરાનનો અમેરિકાને વળતો જવાબ, કુવૈત-બહેરીનમાં અમેરિકન બેઝ પર મિસાઈલ હુમલા

સાઉદી અરબ: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ફરી એકવાર ખતરનાક સ્તરે પહોંચી ગયો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ત્રણ વ્યાપારી જહાજો પર હુમલા બાદ, અમેરિકાએ સતત બીજી રાત્રે ઈરાન પર મોટા પાયે હવાઈ હુમલા કર્યા છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) જણાવે છે કે આ હુમલાઓનો હેતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને નબળી પાડવાનો છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે આ કાર્યવાહી જહાજો પરના હુમલાનો “બદલો” છે.

બીજી તરફ, ઈરાને યુએસ હુમલાઓને આક્રમક ગણાવ્યા અને કડક પ્રતિક્રિયા આપવાની ચેતવણી આપી. બહેરીન અને કુવૈતમાં હવાઈ હુમલાના સાયરન વગાડવામાં આવ્યા છે, જ્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ સાથેના અનેક શહેરોમાં વિસ્ફોટ થયાના અહેવાલ છે, જેમાં બંદર અબ્બાસ, બુશેહર, ચાબહાર, જસ્ક અને અબુ મુસા ટાપુનો સમાવેશ થાય છે.

બીજી તરફ, ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સુપ્રીમ લીડર, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીને તેમના વતન મશહદમાં દફનાવવામાં આવી રહ્યા છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ઝડપથી વિકસતી પરિસ્થિતિ અંગેના તમામ મુખ્ય અપડેટ્સ માટે આ લાઇવ બ્લોગ સાથે જોડાયેલા રહો.

કતારે ઉચ્ચ સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે, કતારે ઉચ્ચ સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી છે. કતારના ગૃહ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે દેશમાં “ઉચ્ચ સુરક્ષા ખતરો” છે. મંત્રાલયે તમામ નાગરિકોને તેમના ઘરો અથવા સલામત સ્થળોએ રહેવા અને તાત્કાલિક કામ વિના બહાર ન નીકળવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે. આ ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે મધ્ય પૂર્વમાં સુરક્ષાની સ્થિતિ તંગ છે.

કુવૈત પર મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાનો પ્રયાસ
કુવૈત સેનાના જનરલ સ્ટાફે જણાવ્યું હતું કે તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ હાલમાં “દુશ્મન મિસાઇલ અને ડ્રોન હુમલાઓ” ને અટકાવી રહી છે. સેનાના જણાવ્યા અનુસાર, દેશમાં સંભળાતા વિસ્ફોટોના અવાજો હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીની કાર્યવાહીનું પરિણામ છે. દરમિયાન, રાજ્ય સમાચાર એજન્સી KUNA એ અહેવાલ આપ્યો છે કે દેશભરમાં એલાર્મ વાગી રહ્યા છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવ વચ્ચે કુવૈતમાં સુરક્ષા વધુ કડક કરવામાં આવી છે.

યુએસ હુમલા બાદ IRGCએ ચેતવણી આપી

ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ દાવો કર્યો છે કે એક યુએસ ક્રુઝ મિસાઈલે ઉત્તરી ગોલેસ્તાન પ્રાંતના અક્કાલામાં અક ટેકા ખાન બ્રિજ વિસ્તારને નિશાન બનાવ્યો હતો. ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, IRGC ના ગોલેસ્તાન યુનિટે જણાવ્યું હતું કે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. IRGC એ પણ અમેરિકાને ચેતવણી આપી હતી કે આ હુમલાનો “યોગ્ય જવાબ” આપવામાં આવશે.

યુએસ હુમલા બાદ ગલ્ફ દેશો એલર્ટ પર
ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલા બાદ ગલ્ફ દેશોમાં સુરક્ષા ચેતવણીઓ વધારવામાં આવી છે. કતાર દ્વારા લોકોને ઘરની અંદર રહેવા, કાચની બારીઓથી દૂર રહેવા અને આગામી સૂચના સુધી બહાર ન નીકળવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

જોકે, થોડા સમય પછી એક નવી ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ખતરો પસાર થઈ ગયો છે અને લોકો સામાન્ય જીવન ફરી શરૂ કરી શકે છે. કુવૈતે અહેવાલ આપ્યો હતો કે તેની હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ કેટલાક ડ્રોન અને મિસાઇલોને અટકાવ્યા છે. બહેરીને પણ તેના નાગરિકો માટે સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરી છે. ગલ્ફ દેશોને ડર છે કે ઈરાન યુએસ હુમલાઓના જવાબમાં બદલો લઈ શકે છે, જ્યારે આ દેશો કહે છે કે તેઓ આ યુદ્ધનો ભાગ નથી.

ટ્રમ્પ ‘ગુનેગાર અને ખૂની’ : ઈરાન

ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા, ઈસ્માઈલ બકાઈએ અમેરિકા પર કરારની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનો કરાર વિશ્વાસ પર આધારિત નથી, પરંતુ “વચન માટે વચન” ના સિદ્ધાંત પર આધારિત છે.

બકાઈએ આરોપ લગાવ્યો કે અમેરિકાએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોના સુરક્ષિત માર્ગ અંગેના કરારનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે અને ઈરાન પર હુમલો કરીને કરારના સમગ્ર માળખાનો ભંગ કર્યો છે. તેમણે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને “ગુનેગાર અને ખૂની” ગણાવ્યા અને કહ્યું કે ઈરાન તેના રાષ્ટ્રીય હિતો અને સાર્વભૌમત્વનું રક્ષણ કરવા માટે મજબૂત રીતે ઉભો રહેશે.

પશ્ચિમ એશિયામાં તૈનાત 20 થી વધુ યુએસ યુદ્ધ જહાજો
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ જણાવ્યું હતું કે 20 થી વધુ યુએસ નેવી યુદ્ધ જહાજો હાલમાં મધ્ય પૂર્વના વિવિધ દરિયાઈ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે. સેન્ટકોમ અનુસાર, તેમનો હેતુ આ ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા અને સ્થિરતા જાળવવાનો છે. તેણે એ પણ નોંધ્યું હતું કે ગયા મહિને, યુએસ નેવી યુદ્ધ જહાજો અને ફાઇટર જેટ્સે અરબી સમુદ્રમાં સંયુક્ત કામગીરી હાથ ધરી હતી. સેન્ટકોમે જણાવ્યું હતું કે આ કવાયત અમેરિકાની લશ્કરી શક્તિ અને પ્રચંડ ફાયરપાવરનું પ્રદર્શન હતું.

નવા યુએસ હુમલા પછી તેલના ભાવમાં ફરી વધારો
ઈરાન પર નવા યુએસ લશ્કરી હુમલાઓ બાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થયો છે. રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, બજાર હવે એવું માનતું નથી કે યુએસ-ઈરાન તણાવ ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે અથવા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ટૂંક સમયમાં ખુલશે. બ્રેન્ટ ક્રૂડના ભાવ 78 સેન્ટ અથવા લગભગ 1 ટકા વધીને $78.8 પ્રતિ બેરલ થયા. દરમિયાન, યુએસ વેસ્ટ ટેક્સાસ ઇન્ટરમીડિયેટ (WTI) ક્રૂડ ઓઇલ 74 સેન્ટ અથવા 1.01 ટકા વધીને $74.26 પ્રતિ બેરલ થયું.

ગાલિબાફેની અમેરિકાને ચેતવણી

ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે અમેરિકાને કડક ચેતવણી આપી. X પર એક પોસ્ટમાં તેમણે કહ્યું, “જો તમે હુમલો કરશો, તો તમારી સામે બદલો લેવામાં આવશે.” ગાલિબાફે કહ્યું કે ધમકીઓ આપવી અને વચનો તોડવાનું હવે કિંમત વિના શક્ય નથી. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે ત્યાં શિપિંગ ફક્ત “ઈરાનના નિયંત્રણ હેઠળ હશે, યુએસ ધમકીઓ હેઠળ નહીં.” તેમણે યુએસને ચેતવણી આપી, “વ્યર્થ પ્રયાસ ન કરો, નહીં તો તમે વધુ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશો.”

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