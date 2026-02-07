મલેશિયામાં ટૂંક સમયમાં UPI ટ્રાન્ઝેક્શન શરૂ થશેઃ PM મોદીનું એલાન

ક્વાલા લમ્પુર: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે મલેશિયાના બે દિવસીય પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. ક્વાલા લમ્પુર એરપોર્ટ પર મલેશિયાના વડા પ્રધાન અન્વર ઇબ્રાહિમ પોતે તેમને લેવા આવ્યા. ત્યાર બાદ તેમણે પોતાની કારમાં બેસાડી તેમની સાથે મુસાફરી કરી. વડા પ્રધાન મોદીએ ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે મલેશિયામાં આવીને મેં મારું વચન પૂરું કર્યું છે. મલેશિયામાં ભારત માટે ખૂબ સન્માન અને પ્રેમ છે. 2026નો મારો પ્રથમ વિદેશ પ્રવાસ મલેશિયાનો છે.

ભારતીય ફિલ્મો અને તમિળ ગીતો મલેશિયામાં લોકપ્રિય

PM મોદીએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ફિલ્મો અને તમિળ ગીતો અહીં ખૂબ લોકપ્રિય છે. ‘મન કી બાત’માં પણ મેં મલેશિયાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. મલેશિયાની લગભગ 500 શાળાઓમાં ભારતીય ભાષાઓમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ભારત અને મલેશિયાની સંસ્કૃતિ ખૂબ પ્રાચીન છે. તેમણે કહ્યું કે તમિળ સંસ્કૃતિ વૈશ્વિક છે. અમારા ઉપરાષ્ટ્રપતિ ડો. સી.પી. રાધાકૃષ્ણન, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર અને નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારામન જેવા ઘણા અગ્રણીઓ તામિલનાડુમાંથી આવે છે — તે ગૌરવની વાત છે.

મલેશિયા સાથેના સંબંધ નવી ઊંચાઈએ

તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારત-મલેશિયા સંબંધો હવે નવી ઊંચાઈએ પહોંચ્યા છે. ગયા વર્ષે મલેશિયાના વડા પ્રધાન અન્વર ઇબ્રાહિમ નવી દિલ્હી આવ્યા હતા અને બંને દેશોએ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવી હતી. ભારતની સફળતા મલેશિયાની સફળતા છે. બંને દેશ એકબીજાની પ્રગતિને ઊજવે છે. ભારત-મલેશિયાની સફળતા એશિયાની સફળતા છે.

મલેશિયામાં ટૂંક સમયમાં UPI શરૂ થશે

PM મોદીએ કહ્યું હતું કે ભારતનું UPI મલેશિયામાં ખૂબ જલદી શરૂ થશે. છેલ્લા એક દાયકામાં ભારતમાં અપ્રતિમ વિકાસ થયો છે — એરપોર્ટથી લઈને આધુનિક વંદે ભારત ટ્રેનો સુધી. ભારત ખૂબ જલદી વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર બનશે. એ સાથે-સાથે વિશ્વનું સૌથી મોટું ડિજિટલ નેટવર્ક અને ઇન્ટર-ઇકોસિસ્ટમ ભારત બનાવશે.

ઘણા દેશો સાથે મોટા વેપાર કરાર

તેમણે જણાવ્યું કે છેલ્લા સમયમાં ભારતે UAE, ઓમાન, ન્યુઝીલેન્ડ, યુરેશિયા, યુરોપિયન યુનિયન અને અમેરિકા સાથે મોટા વેપાર કરારો કર્યા છે. ભારત વિશ્વસનીય વેપાર ભાગીદાર તરીકે ઊભર્યું છે. વિશ્વાસ ભારતની સૌથી મોટી મૂડી છે.

મલેશિયામાં નવું કાઉન્સ્યુલેટ ખૂલશે

PM મોદીએ જાહેરાત કરી કે મલેશિયામાં નવું કાઉન્સ્યુલેટ ખોલવામાં આવશે, જેથી ભારતીય વંશજોને સરળતા રહેશે. આજે ભારત વિશ્વનું બીજું સૌથી મોટું મોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બની ગયું છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR