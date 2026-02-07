તસવીરોમાં જુઓ પ્રિયંકા-નિકનો ગાઢ પ્રેમ

દેશી ગર્લ પ્રિયંકા ચોપરાના પતિ, પ્રખ્યાત અમેરિકન ગાયક નિક જોનાસે એક નવું આલ્બમ રિલીઝ કર્યું છે. પ્રિયંકા ચોપરાએ તેના પતિની પ્રશંસા કરતી એક ખાસ પોસ્ટ શેર કરી છે.
અમેરિકન ગાયક નિક જોનાસ સાથે લગ્ન કર્યા પછી પ્રિયંકા ચોપરા અનેક વખત પતિ માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રેમ વ્યક્ત કરતી રહેતી હોય છે. ઉંમરમાં તફાવત હોવા છતાં, નિક અને પ્રિયંકા ચાહકોના ખૂબ જ પ્રિય છે. તેમની વચ્ચે અદ્ભુત કેમિસ્ટ્રી અને સમજણ છે. ગત રોજ એટલે કે 6 ફેબ્રુઆરીના રોજ નિક જોનાસનું નવું આલ્બમ, “સન્ડે બેસ્ટ” રિલીઝ થયું. દેશી ગર્લએ તેના પતિને અભિનંદન આપ્યા અને ઘણા જૂના ફોટા શેર કર્યા.
નિક જોનાસના નવા આલ્બમને લઈ પ્રિયંકાએ પતિ પર પ્રેમનો વરસાદ વરસાવ્યો છે. પ્રિયંકા ચોપરાએ પોતાનો જૂનો ફોટો આલ્બમ ખોલ્યો છે. તેણે નિક જોનાસ સાથેના તેના સંબંધોના શરૂઆતના દિવસોના સુંદર ફોટા શેર કર્યા છે. તેની સાથે તેણે એક પ્રેમ પત્ર પણ લખ્યો.
પ્રિયંકાએ લખ્યું, “મારી પાસે શબ્દો નથી, પણ હું તેમને વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરીશ. તમે જ તે છો જેનાથી સપના બને છે. એવી વ્યક્તિને શોધો જે ફક્ત તમને પ્રેમ અને આદર જ નહીં, પણ તમને મૂલ્યવાન પણ માને અને તે બતાવવાથી ડરતો ન હોય.”