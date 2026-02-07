સોમવારથી સંસદમાં ગુંજશે ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડિલનો મુદ્દો

સંસદનું બજેટ સત્ર શરૂ થયા ત્યારથી જ રાજકીય તણાવ અને હોબાળાની છાયામાં ચાલી રહ્યું છે. લોકસભામાં પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે થયેલી તીવ્ર નોકઝોકને કારણે કાર્યવાહી વારંવાર ખોરવાઈ છે. ખાસ કરીને રાહુલ ગાંધીના ભાષણને લઈને ઊભા થયેલા વિવાદ બાદ સ્થિતિ એવી બની ગઈ કે ગૃહ યોગ્ય રીતે ચાલી શક્યું નહીં. જોકે હવે એવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે સોમવારથી સંસદની કામગીરી વધુ વ્યવસ્થિત રીતે આગળ વધી શકે છે.
આ વચ્ચે ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર સંસદના રાજકીય માહોલને વધુ ગરમાવાનો છે. બજેટ સત્ર ફરી શરૂ થતાની સાથે જ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલા વેપાર સંબંધિત સંયુક્ત નિવેદનની અસર લોકસભા અને રાજ્યસભા બંનેમાં જોવા મળશે. કોંગ્રેસ અને અન્ય વિપક્ષી પક્ષો આ મુદ્દે સરકાર પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગવાની તૈયારીમાં છે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે મોદી સરકારે વેપાર કરારના મુદ્દે અમેરિકા સામે ઝુકાવ દાખવ્યો છે.
સરકાર તરફથી વાણિજ્ય મંત્રી પિયુષ ગોયલે અગાઉ એક નિવેદન આપ્યું હતું, પરંતુ સંસદમાં આ મુદ્દે વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ શકી નહોતી. હવે વિપક્ષ આ બાબતને ફરી ઉછાળવા માંગે છે. કોંગ્રેસના સાંસદ મનીષ તિવારી અને માનિકમ ટાગોર સહિતના નેતાઓએ અગાઉ કાર્યસ્થગન પ્રસ્તાવ હેઠળ તાત્કાલિક ચર્ચાની માંગ કરી હતી, જેને સ્વીકારવામાં આવી નહોતી. તેમ છતાં, સોમવારથી શરૂ થતી કાર્યવાહી દરમિયાન આ મુદ્દે હોબાળો થવો નક્કી માનવામાં આવી રહ્યો છે.
ખાસ કરીને કૃષિ અને ખેડૂતોને લઈને વિપક્ષ સરકારને ઘેરવાની રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યો છે. સંયુક્ત નિવેદનમાં ઉલ્લેખિત કૃષિ સંબંધિત મુદ્દાઓ અંગે કોંગ્રેસે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. મનીષ તિવારીએ જાહેરમાં કહ્યું છે કે તાજેતરમાં રજૂ કરાયેલા નાણાકીય વિધેયકમાં જ અમેરિકા પરથી આયાત થતી અનેક વસ્તુઓ પર છૂટછાટ જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમના મતે, નવા વેપાર કરારના પ્રાવધાનોનો સીધો અસર દેશના ખેડૂતો અને સ્થાનિક બજાર પર પડી શકે છે.