યુથ કોંગ્રેસના પ્રદર્શન સામે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયની બહાર ભાજપનો વિરોધ

નવી દિલ્હી: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)ના કાર્યકરોએ શનિવારે કોંગ્રેસના મુખ્યાલયની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. ભારત મંડપમ ખાતે ઈન્ડિયા એઆઈ ઈમ્પેક્ટ સમિટ દરમિયાન યુથ કોંગ્રેસના સભ્યો દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રદર્શનની અહીં નિંદા કરવામાં આવી.શુક્રવારે વીરેન્દ્ર સચદેવાએ કરેલી જાહેરાત બાદ આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું. તેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ માનસિંહ રોડ રાઉન્ડઅબાઉટથી 24 અકબર રોડ પર કોંગ્રેસ કાર્યાલય સુધી કૂચનું નેતૃત્વ કરશે અને સમિટ સ્થળ પર યુથ કોંગ્રેસના કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવેલી ગુંડાગીરીની નિંદા કરશે.
વિરોધ સ્થળ પર મીડિયાને સંબોધતા, દિલ્હી ભાજપના મીડિયા વડા પ્રવીણ શંકર કપૂરે કહ્યું, “આજે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અહીં એકઠા થયા છે. તે બધા અહીં સ્વેચ્છાએ ભેગા થયા છે, અને તમે તેમને હજારોની સંખ્યામાં જોશો. આખો દેશ ગર્વ અનુભવે છે. ટ્રાફિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવા છતાં, દિલ્હીના લોકો ઉત્સાહિત હતા કે દેશમાં આટલી મોટી સમિટ યોજાઈ રહી છે. અંતે, તે દેશને કરોડો રૂપિયાના ફાયદા લાવશે અને હજારો નોકરીઓ પેદા કરશે. જોકે, રાહુલ ગાંધીએ સમિટ દરમિયાન પોતાની રાજકીય નિરાશા દર્શાવવા માટે વિરોધ પ્રદર્શનનું આયોજન કરીને પોતાની હતાશા દર્શાવી. દેશ આ માટે તેમને માફ નહીં કરે.”
અગાઉ, સચદેવાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સમિટ સ્થળ પર “શર્ટલેસ” વિરોધ પ્રદર્શન માટે પોલીસે જે 10 વ્યક્તિઓની અટકાયત કરી હતી તેઓ સાચા કોંગ્રેસ કાર્યકરો નહોતા પરંતુ ભાડે રાખેલા ગુંડા હતા. “જ્યારે ભારતના યુવાનો AI સમિટમાં પોતાની નવીનતાઓ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વને સલામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ વ્યક્તિઓએ વિક્ષેપ ઊભો કર્યો.”
આ દરમિયાન, કર્ણાટકમાં બોલતા, કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ વિરોધ પ્રદર્શનની ટીકા કરી અને કહ્યું, “હું માંગ કરું છું કે AICC પ્રમુખ દેશની માફી માંગે.”
આ વિરોધ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં હાઇ-પ્રોફાઇલ કૃત્રિમ બુદ્ધિ સમિટ દરમિયાન બનેલી ઘટનાઓ અંગે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે રાજકીય આદાન-પ્રદાનમાં તીવ્ર વધારો દર્શાવે છે.