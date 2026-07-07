ગીરની અમર સિંહ બેલડી ‘જય-વીરુ’ની સ્મૃતિમાં બેકલાઇટ બોર્ડનું અનાવરણ

સાસણ ગિર: ગીરના જંગલની સૌથી સુપ્રસિદ્ધ, અતિપ્રિય અને દંતકથારૂપ સિંહ બેલડી ‘જય-વીરુ’ને ભાવનાત્મક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવા માટે એક વિશેષ પહેલ કરવામાં આવી છે. જાણીતા સિંહપ્રેમી અને રાજ્યસભાના સાંસદ પરિમલ નથવાણીએ સાસણ ગીરમાં સિંહસદન અને દેવાળીયા સફારી પાર્ક ખાતે ‘જય-વીરુ’ના સન્માનમાં આકર્ષક બેકલાઇટ બોર્ડનું અનાવરણ કર્યું હતું.
આ પ્રસંગે વન સંરક્ષક (વાઇલ્ડલાઇફ સર્કલ, જૂનાગઢ) રામ રતન નાલા અને તેમની વન અધિકારીઓની ટીમ ખાસ ઉપસ્થિત રહી હતી. પરિમલ નથવાણીના હૃદયમાં આ સિંહજોડી સવિશેષ સ્થાન ધરાવતી હોવાથી, આ બેકલાઇટ બોર્ડ તેમના તરફથી એક હૃદયપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ છે.
“તેઓ ગીરનું સાચું ગૌરવ હતા”: પરિમલ નથવાણી
આ અનોખી પહેલ વિશે વાત કરતા પરિમલ નથવાણીએ જણાવ્યું હતું કે, “અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સાસણ ગીરની મુલાકાત લેનારા દરેક પ્રવાસી અને વન્યજીવન પ્રેમી જય-વીરુના વારસાને સારી રીતે જાણે. તે બંને ગીરના જંગલની અત્યાર સુધીની સૌથી નીડર, ભવ્ય અને અવિભાજ્ય સિંહ બેલડીઓમાં સ્થાન ધરાવતા હતા. તેઓ ગીરનું સાચું ગૌરવ હતા, અને આ સ્મૃતિ દ્વારા અમે તેમને અમર બનાવવાનો ઉદ્દેશ ધરાવીએ છીએ.”
તેમણે આ સિંહજોડી સાથે જોડાયેલી પોતાની ઊંડી અંગત લાગણીઓ પણ વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે યાદ કર્યું હતું કે તેઓ વન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે આ બેલડીના નામકરણમાં સક્રિય રીતે સામેલ હતા, જે બાબત આ શ્રદ્ધાંજલિને વધુ ભાવનાત્મક બનાવે છે.
શોલેના પાત્રો જેવી અતૂટ દોસ્તી અને સમૃદ્ધ વારસો
બોલિવૂડની યાદગાર ફિલ્મ ‘શોલે’ના અમર પાત્રોની યાદ અપાવતી આ સિંહ બેલડીનો વાસ્તવિક જીવનનો સંગાથ રૂપેરી પડદાના જય-વીરુ કરતાં પણ વધુ પ્રભાવશાળી હતો. ગીરના વન્યજીવ પ્રેમીઓ અને અનુભવી ટ્રેકર્સ આજે પણ આ ભવ્ય બેલડીના અસંખ્ય સાહસોની વાતો વાગોળે છે. ક્યારેક ક્યારેક નાના-મોટા ઝઘડા અને સંઘર્ષો વચ્ચે પણ બંનેનું બંધન અતૂટ રહ્યું હતું. આ જોડીએ સંયુક્ત રીતે માલણકા, કેનેડીપુર, નતાડિયા, ઇટાડી અને લિમદ્રા જેવા વિશાળ ક્ષેત્રો પર લાંબો સમય શાસન કર્યું હતું.
ગયા વર્ષે થયું હતું દુઃખદ અવસાન
ગત ૭ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫ના રોજ અન્ય સિંહો સાથે પોતાના સીમાડા (ટેરિટરી) માટે થયેલી એક હિંસક અથડામણમાં આ શક્તિશાળી જોડીનું દુઃખદ અવસાન થયું હતું. તેમના મૃત્યુના તુરત જ બાદ, પરિમલ નથવાણીએ આ બંને ડાલામથ્થાની પરસ્પરની ભાવના અને અતૂટ બંધનને બિરદાવવા માટે “જય-વીરુની જોડી” નામનું એક ભાવનાત્મક લોક-શૈલીનું ગીત અને “જય-વીરુની અમર ગાથા” નામની એક સંવેદનાત્મક દસ્તાવેજી (ડોક્યુમેન્ટરી) પણ રજૂ કરી હતી. હવે આ નવા બેકલાઇટ બોર્ડ દ્વારા ગીરમાં આવતા પ્રવાસીઓ માટે જય-વીરુની યાદો હંમેશા જીવંત રહેશે.