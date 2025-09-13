ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે રાત્રે આવશે ગુજરાત

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે મોડી રાત્રે ગુજરાતના પ્રવાસે આવી પહોંચશે. તેઓ 14 સપ્ટેમ્બર, રવિવારે રાજ્યમાં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે, જેમાં વહીવટી, સામાજિક અને વિકાસલક્ષી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રવાસ રાજ્યના વિકાસ અને વહીવટી મુદ્દાઓના નિરાકરણ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
અમિત શાહનો પ્રવાસ ગાંધીનગરથી શરૂ થશે, જ્યાં તેઓ સવારે અખિલ ભારતીય રાજભાષા સંમેલનમાં હાજરી આપશે. આ સંમેલન રાજભાષા હિન્દીના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે એક મહત્વપૂર્ણ મંચ છે, જેમાં દેશભરના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લે છે. આ કાર્યક્રમમાં શાહની ઉપસ્થિતિ રાજભાષાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાના કેન્દ્ર સરકારના પ્રયાસોને વેગ આપશે.
અમદાવાદના સરદારધામ ખાતે આયોજિત એક સંવાદ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. સરદારધામ, જે સામાજિક અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે જાણીતું સંસ્થાન છે, ત્યાં યોજાનાર આ કાર્યક્રમમાં સમાજના વિવિધ વર્ગો સાથે ચર્ચા થશે. આ સંવાદ સામાજિક સંકલન અને વિકાસના મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત હશે.
બપોરે, અમિત શાહ અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં નવનિર્મિત સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ યુવાનોને રમતગમતની તકો પૂરી પાડવા અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટ શહેરના યુવાધન અને રમતગમતના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ પગલું ગણાય છે.
સાંજે, અમદાવાદના સર્કિટ હાઉસ ખાતે અમિત શાહ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે એક સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે. આ બેઠકમાં શહેરી વિકાસ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, અને જાહેર સેવાઓ સંબંધિત મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થશે. આ બેઠક શહેરના વહીવટી પડકારોને ઉકેલવા અને વિકાસની ગતિને વેગ આપવા માટે મહત્વની ગણાય છે.