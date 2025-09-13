રશિયામાં 7.4 ની તીવ્રતાનો જોરદાર ભૂકંપ, સુનામીની ચેતવણી

આજે રશિયામાં ફરી એક તીવ્ર ભૂકંપ આવ્યો છે, જેની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.4 માપવામાં આવી હતી. ભૂકંપ રશિયાના દૂર પૂર્વમાં કામચટકાના તે જ વિસ્તારમાં આવ્યો હતો, જ્યાં જુલાઈ મહિનામાં પણ ભૂકંપ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ રશિયા-જાપાનમાં સુનામી આવી હતી. વૈજ્ઞાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે ભૂકંપના કેન્દ્રની આસપાસ 300 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં સમુદ્રમાં ખતરનાક અને વિનાશક મોજા ઉછળવાની શક્યતા છે, જે સુનામી લાવી શકે છે.

 

જર્મન રિસર્ચ સેન્ટર ફોર જીઓસાયન્સિસ (GFZ) અનુસાર, રશિયાના કામચટકામાં આજે આવેલા ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૃથ્વીથી 10 કિલોમીટર (6.2 માઇલ) ની ઊંડાઈએ જોવા મળ્યું હતું અને તેની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.1 હતી. બીજી તરફ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ જીઓલોજિકલ સર્વે (USGS) એ દાવો કર્યો છે કે ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 7.4 હતી અને ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૃથ્વીથી 39.5 કિલોમીટર (24.5 માઇલ) ની ઊંડાઈએ હતું.

જુલાઈમાં ભૂકંપે આ રીતે ગભરાટ ફેલાવ્યો હતો

તમને જણાવી દઈએ કે જુલાઈ 2025 માં રશિયાના કામચાટકા દ્વીપકલ્પમાં આવેલા ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 8.8 હતી. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે (USGS) એ ભૂકંપનું કેન્દ્ર પૃથ્વીથી 19.3 કિલોમીટર નીચે શોધી કાઢ્યું હતું, જ્યાં ઊંડાઈ ઘણી છીછરી હતી. ભૂકંપ પછી, સમુદ્રમાં ઉછળતા મોજાઓએ રશિયા અને જાપાનમાં ઘણી ઇમારતોને નુકસાન પહોંચાડ્યું અને લોકોના જીવ પણ લીધા. રશિયા, જાપાન, અમેરિકા, ચીન, કેનેડા, ઇક્વાડોર, પેરુ, મેક્સિકો, ન્યુઝીલેન્ડ, પેસિફિક ટાપુઓ, ચીન, ફિલિપાઇન્સ, તાઇવાન, ઇન્ડોનેશિયાના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ સુનામીનું ઉચ્ચ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR