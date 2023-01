ઉદ્ધવ ઠાકરેએ પ્રકાશ આંબેડકરની પાર્ટી VBA સાથે કર્યું ગઠબંધન

શિવસેના (ઠાકરે જૂથ) પક્ષના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે અને વંચિત બહુજન અઘાડીના વડા પ્રકાશ આંબેડકરે બંને પક્ષો વચ્ચે જોડાણની જાહેરાત કરી છે. આ પ્રસંગે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ બંને પક્ષો સાથે આવવાનું કારણ જણાવ્યું. ઉદ્ધવ ઠાકરે અને પ્રકાશ આંબેડકરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઘણી માહિતી આપી. તેમણે આગળના રાજકીય માર્ગ પર પણ ટિપ્પણી કરી. ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું હતું કે, જનતાને અનિચ્છનીય ચર્ચા અને મૂંઝવણમાં રાખવાથી જ સરમુખત્યાર આવે છે. અમે લોકશાહીને જીવંત રાખવા અને બંધારણની પવિત્રતા જાળવવા માટે સાથે આવી રહ્યા છીએ જેથી દેશ સમાન વૈચારિક પ્રદૂષણથી મુક્ત થઈ શકે.

Maharashtra | There has been no announcement of elections till now. I want to challenge traitors (Shinde faction) to conduct elections…If they (Shiv-Sena Shinde faction & BJP) have guts then they should declare elections: Ex-CM & Shiv-Sena leader Uddhav Thackeray pic.twitter.com/Hh3gWgXE9t

— ANI (@ANI) January 23, 2023