CM મમતા બેનર્જીના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર

આજે નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની 126મી જન્મજયંતિ છે, જેને દેશ બહાદુરી દિવસ તરીકે ઉજવી રહ્યો છે. આ અવસર પર પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ નેતાજીને યાદ કર્યા અને કહ્યું કે તેમના પરિવાર સાથે અમારો ખાસ સંબંધ છે. આ દરમિયાન સીએમ મમતાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પણ ટોણો માર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, તે દરમિયાન નેતાજીએ સ્વરાજ દ્વીપમાં તિરંગો ફરકાવ્યો હતો અને આજે કેટલાક લોકો નામકરણ કરી રહ્યા છે. વાસ્તવમાં, નેતાજી સુભાષ ચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતિના અવસર પર પીએમ મોદીએ આંદામાન અને નિકોબારના 21 મોટા ટાપુઓના નામ આપ્યા.

Kolkata | There're many people who run away due to fear of agencies, we don't. Do whatever you can&take everything we've but don't sell the country. Put agencies after us but let the country stay united. Violating Constitution means violating people's rights:WB CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/SkDBlEyT56

