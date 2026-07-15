સુપ્રીમ કોર્ટ હોબાળો મચાવવા બદલ પ્રબલ પ્રતાપ સહિત બે લોકોની ધરપકડ

સુપ્રીમ કોર્ટમાં હંગામો મચાવનાર અને CJI વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરનાર વિદ્યાર્થી પ્રબલ પ્રતાપ સિંહ વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે, જેના પગલે તેમની અને તેમના એક સાથીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
દિલ્હી પોલીસે સુપ્રીમ કોર્ટ પરિસરમાં હોબાળો મચાવવા બદલ આરોપી વિદ્યાર્થી પ્રબલ પ્રતાપ સિંહ સહિત બે વિદ્યાર્થીઓની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં તિલક માર્ગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પ્રબલ પ્રતાપ સિંહ (24 વર્ષ) અને ચંદ્રભાણ (23 વર્ષ) લખનૌ યુનિવર્સિટીમાં એલએલબીના વિદ્યાર્થીઓ છે. સુપ્રીમ કોર્ટના સુરક્ષા કર્મચારીઓની ફરિયાદ પર બંને સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રબલ પ્રતાપ સિંહે કોર્ટ કાર્યવાહી દરમિયાન હોબાળો મચાવ્યો હતો અને સીજેઆઈ વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ પણ કર્યો હતો.
દિલ્હી પોલીસે શું કહ્યું?
આ ઘટના 10 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટની કોર્ટ નંબર 13 માં ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય કમિશનર વિરુદ્ધ પ્રબલ પ્રતાપ અને અન્યો વિરુદ્ધ સુનાવણી દરમિયાન બની હતી. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અરજદાર તરીકે રૂબરૂ હાજર રહેલા પ્રબલ પ્રતાપ સિંહે જાણી જોઈને કોર્ટની કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચાડી હતી. તેમના પર અપશબ્દો અને બિનસંસદીય ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો, કોર્ટરૂમની અંદર કાગળો ફેંકવાનો અને હંગામો મચાવવાનો આરોપ છે, જેનાથી કાર્યવાહીમાં ખલેલ પહોંચી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે સુરક્ષા કર્મચારીઓએ કોર્ટની ગરિમા જાળવવા અને તેમને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે પ્રબલ પ્રતાપ સિંહે ફરિયાદી પર કથિત રીતે દબાણ કર્યું અને બળનો ઉપયોગ કર્યો અને તેમની ફરજો નિભાવવામાં અવરોધ ઉભો કર્યો.
શું મામલો છે?
સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ કે.વી. વિશ્વનાથમ અને આલોક આરાધેની બનેલી બેન્ચ પ્રબલ પ્રતાપ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજીની સુનાવણી કરી રહી હતી. અરજદાર પ્રબલ પ્રતાપ પોતાના કેસનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા હતા. આ સમગ્ર મામલો અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશ સાથે સંકળાયેલો હતો, જેની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. સુનાવણી શરૂ થતાં જ તેમણે ન્યાયાધીશો પર બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યું. પછી અરજદારે બેન્ચ સામે કાગળો ફેંકવાનું શરૂ કર્યું. કોર્ટરૂમમાં આ પરિસ્થિતિ જોઈને, સુરક્ષા રક્ષકો તરત જ હરકતમાં આવ્યા, પ્રબલ પ્રતાપને પકડી લીધો અને તેમને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
આ દરમિયાન અરજદાર પ્રબલ પ્રતાપે CJI વિરુદ્ધ અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો.
CJI એ ઘટના વિશે શું કહ્યું?
ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ, ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે સોમવારે આ ઘટના પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું, “બાળકો ક્યારેક આવું કરે છે. પરંતુ હું કહેવા માંગુ છું કે આપણે બંધારણીય સંસ્થાઓનું ગૌરવ અને આદર જાળવવો જોઈએ. આ આપણા બધાની જવાબદારી છે, અને દરેકે તેને પૂર્ણ કરવી જોઈએ. લોકશાહીની મજબૂતી માટે ન્યાયતંત્ર જેવી બંધારણીય સંસ્થાઓનું સન્માન જરૂરી છે, અને આ જવાબદારી ફક્ત ન્યાયાધીશો કે વકીલોની જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર સમાજની છે.”