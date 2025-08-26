ટ્રમ્પે ટેરિફ વિવાદ પર 4 વાર ફોન કર્યો, પરંતું PM મોદીએ વાત ન કરી

ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ટેરિફ વિવાદ દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ચાર વાર ફોન કર્યો, પરંતુ ભારતીય વડા પ્રધાને વાત ન કરી. જર્મન અખબારે ટ્રમ્પ અને નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે બધુ બરાબર ન હોવાનો દાવો કર્યા પછી, ચર્ચાઓ વધી ગઈ છે. એક પ્રતિષ્ઠિત જર્મન મેગેઝિનના જણાવ્યા અનુસાર, ટેરિફ વિવાદ વચ્ચે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડા પ્રધાન મોદી સાથે ચાર વાર ફોન પર વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પીએમએ વાત ન કરી. જોકે, અમેરિકા કે ભારત સરકારે આ મામલે સત્તાવાર રીતે કંઈ કહ્યું નથી.
જેડી વેન્સનો ફોન પણ ઉપાડવામાં આવ્યો ન હતો
આ પહેલી વાર નથી કે પીએમ મોદીએ કોઈ યુએસ નેતા સાથે વાત ન કરી હોય. પાકિસ્તાન સાથેના સંઘર્ષ દરમિયાન બનેલી ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામના એક દિવસ પહેલા, 9 મેની રાત્રે, અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ મને 3-4 વાર સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ હું સશસ્ત્ર દળો સાથે બેઠકોમાં વ્યસ્ત હતો.
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું, જ્યારે મેં તેમને ફોન કર્યો ત્યારે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિએ મને પાકિસ્તાન તરફથી મોટા હુમલાની ચેતવણી આપી હતી. મેં તેમને કહ્યું કે જો પાકિસ્તાન ભારત પર હુમલો કરશે, તો અમારો હુમલો ઘણો મોટો હશે કારણ કે અમે ગોળીઓનો જવાબ તોપોથી આપીશું.
અમેરિકા ભારત પર ટેરિફ લાદે છે
ભારત અને અમેરિકાના ઘણા સમયથી સારા સંબંધો રહ્યા છે, પરંતુ ટ્રમ્પ ફરીથી વ્હાઇટ હાઉસ આવ્યા પછી, બંને વચ્ચે અણબનાવ સર્જાયો છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે ભારત પર 25 ટકા ટેરિફ અને રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા પર 25 ટકા વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે. ત્યારબાદ બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં અંતરના સંકેતો જોવા મળ્યા છે. જોકે, ભારતનું કહેવું છે કે ભારતનું પ્રતિનિધિમંડળ હજુ પણ ટેરિફ પર ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યું છે.