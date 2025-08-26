દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની મજાક ઉડાવી

દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ લી જે મ્યોંગે વ્હાઇટ હાઉસમાં પહેલીવાર યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને રૂબરૂ મળ્યા. વાતાવરણ ગંભીર મુદ્દાઓથી ભરેલું હતું, પરંતુ લીએ હળવી વાતો અને પ્રશંસાથી ટ્રમ્પનો મૂડ હળવો કર્યો. તેમણે મજાકમાં કહ્યું કે મને આશા છે કે તમે ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉનને મળશો અને ત્યાં એક ટ્રમ્પ ટાવર બનાવવામાં આવશે જ્યાં આપણે સાથે ગોલ્ફ રમી શકીશું.
You can’t make this up.
South Korean President Lee Jae Myung to Donald Trump at the White House: “I look forward to your meeting with the chairman Kim Jong-un of North Korea and construction of a Trump Tower in North Korea and playing golf at that place.”pic.twitter.com/udScGgnMwW
લીએ ટ્રમ્પની રાજદ્વારી શૈલી અને કિમ જોંગ ઉન સાથેની તેમની જૂની મુલાકાતોની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે તમારા જેવા નેતાઓ જ વિશ્વમાં પ્રગતિ લાવી શકે છે. જો તમે શાંતિ નિર્માતા બનો છો, તો હું તમારી સાથે ગતિશીલ બનીશ. તેમણે ઓવલ ઓફિસની સજાવટની પણ પ્રશંસા કરી અને તેને અમેરિકાની નવી સમૃદ્ધિ અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યનું પ્રતીક ગણાવ્યું. ટ્રમ્પે પણ ઉષ્માભર્યો જવાબ આપ્યો અને લીને ચૂંટણી જીતવા બદલ અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે અમે તમારી સાથે 100 ટકા છીએ.
કિમ જોંગ ઉનને ફરીથી મળવાની ઇચ્છા
ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ ભવિષ્યમાં ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉનને ફરીથી મળવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે બંનેએ તેમની પાછલી બેઠકોમાં ઘણી બાબતો પર ચર્ચા કરી હતી અને તેમના પરસ્પર સંબંધો સારા રહ્યા છે. જોકે, આ દરમિયાન, ઉત્તર કોરિયાએ તાજેતરમાં એક નવી હવાઈ સંરક્ષણ મિસાઇલનું પરીક્ષણ કર્યું છે અને દક્ષિણ કોરિયા સાથેની વાતચીતને નકારી કાઢી છે. બેઠકના અંતે, લીએ ટ્રમ્પને ગોલ્ફ પુટર, મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન લખેલી બે કાઉબોય ટોપીઓ અને કાચબા જહાજનું મોડેલ ભેટમાં આપ્યું.