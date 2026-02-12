ઉત્તર કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉને તેમના ઉત્તરાધિકારીની જાહેરાત કરી

ઉત્તર કોરિયાના નેતા કિમ જોંગ ઉને તેમની પુત્રી કિમ જુ એ ને તેમના ઉત્તરાધિકારી તરીકે પસંદ કરી છે. દક્ષિણ કોરિયાની ગુપ્તચર એજન્સી, નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ સર્વિસ (NIS) એ આજે સંસદના સભ્યો સાથે બંધ બારણે બ્રીફિંગ દરમિયાન આ માહિતી જાહેર કરી. NIS એ જણાવ્યું હતું કે કિમ જુ એ હવે “ઉત્તરાધિકારી નિમણૂકના તબક્કા” પર પહોંચી ગઈ છે. અગાઉ, NIS એ તેણીને “ઉત્તરાધિકારી તાલીમ” માં હોવાનું વર્ણવ્યું હતું, પરંતુ હવે મૂલ્યાંકન બદલાઈ ગયું છે. આનો અર્થ એ છે કે ઉત્તર કોરિયામાં કિમ પરિવારની ચોથી પેઢીને સત્તા સ્થાનાંતરિત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
કિમ જોંગ ઉનની પુત્રી, કિમ જુ એ કોણ છે?
કિમ જુ એ વિશે ખૂબ ઓછી માહિતી જાહેરમાં ઉપલબ્ધ છે. તેણી લગભગ 13 વર્ષની હોવાનું માનવામાં આવે છે અને તેનો જન્મ 2013 માં થયો હતો. તેણી પહેલી વાર નવેમ્બર 2022 માં લાંબા અંતરના મિસાઇલ પરીક્ષણ દરમિયાન દેખાઈ હતી. ત્યારથી, તેણી તેના પિતા સાથે અનેક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં હાજર રહી છે, જેમ કે શસ્ત્ર પરીક્ષણો, લશ્કરી પરેડ, ફેક્ટરી ખુલવા અને તાજેતરમાં, કોરિયન પીપલ્સ આર્મીનો સ્થાપના દિવસ.
જાન્યુઆરી 2026 માં, તેણીએ કુમસુસન પેલેસ (કિમ પરિવારનો પ્રતીકાત્મક સમાધિ) ની મુલાકાત લીધી, જેને ઉત્તરાધિકારનો મહત્વપૂર્ણ સંકેત માનવામાં આવે છે. સપ્ટેમ્બર 2025 માં, તેણી તેના પિતા સાથે બેઇજિંગ ગઈ, જે તેમની પ્રથમ વિદેશ યાત્રા હતી. ત્યાં, તેણી ચીની નેતા શી જિનપિંગ સાથે મળી અને ઉત્તર કોરિયાના દૂતાવાસમાં કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી. NIS કહે છે કે આ ઘટનાઓ સૂચવે છે કે કિમ જુ એ હવે નીતિગત બાબતો પર ઇનપુટ આપી રહી છે અને તેને પાર્ટીમાં બીજા ક્રમનું સર્વોચ્ચ પદ માનવામાં આવે છે.
કિમ જુ એ ને ઉત્તરાધિકારી માનવાનું તર્ક શું છે?
NIS એ તેનું મૂલ્યાંકન અનેક પરિબળો પર આધારિત કર્યું, જેમાં તેણીની વધતી જાહેર હાજરી, લશ્કરી કાર્યક્રમોમાં ભાગીદારી, કુમસુસન પેલેસની મુલાકાતો અને ચોક્કસ નીતિઓ પરના તેણીના મંતવ્યો શામેલ છે. NIS હવે નજીકથી દેખરેખ રાખી રહ્યું છે કે કિમ જુ એ આગામી વર્કર્સ પાર્ટી કોંગ્રેસમાં તેના પિતા સાથે દેખાય છે કે નહીં અને તેણીને ત્યાં કોઈ સત્તાવાર પદ મળે છે કે નહીં. જો આવું થશે, તો ઉત્તરાધિકાર અંગે અટકળો વધુ તીવ્ર બનશે.
ઉત્તર કોરિયાની 9મી પાર્ટી કોંગ્રેસ બોલાવવામાં આવશે
આ સમાચાર એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે ઉત્તર કોરિયા આ મહિનાના અંતમાં તેની 9મી પાર્ટી કોંગ્રેસ બોલાવી રહ્યું છે. દર પાંચ વર્ષે યોજાતી આ કોંગ્રેસ દેશની સૌથી મોટી રાજકીય ઘટના છે. કિમ જોંગ ઉન આગામી પાંચ વર્ષ માટે અર્થતંત્ર, વિદેશ નીતિ અને સંરક્ષણ નીતિ સહિત મુખ્ય નીતિઓની જાહેરાત કરશે. NISનો અંદાજ છે કે કોંગ્રેસ 16 ફેબ્રુઆરી (કિમ જોંગ ઇલનો જન્મદિવસ) અથવા ચંદ્ર નવા વર્ષ પછી યોજાઈ શકે છે.
ઉત્તર કોરિયાની સત્તા કિમ પરિવારમાં રહે છે
કિમ જોંગ ઉન 42 વર્ષના છે, અને તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે અફવાઓ ચાલુ રહે છે. ઉત્તર કોરિયામાં સત્તા હંમેશા કિમ પરિવારમાં રહી છે, કિમ ઇલ સુંગથી લઈને કિમ જોંગ ઇલ અને પછી કિમ જોંગ ઉન સુધી. હવે, કિમ જુ એ સાથે, આ ચોથી પેઢી હશે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ કિમ પરિવાર દ્વારા સત્તાને એકીકૃત કરવા અને સ્થિરતા દર્શાવવાનો પ્રયાસ છે, પરંતુ ઉત્તર કોરિયાની બંધ સિસ્ટમમાં પુષ્ટિ કરવી મુશ્કેલ છે. પ્યોંગયાંગ તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી. આગામી દિવસોમાં પાર્ટી કોંગ્રેસ અને કિમ જુ એ ની ભૂમિકા અંગે વધુ અપડેટ્સ અપેક્ષિત છે.