શાહરૂખ ખાન અને દીપિકા પાદુકોણ સામે કેસથી હડકંપ

બોલિવૂડ કિંગ શાહરૂખ ખાન અને અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણ એક કાર કંપનીનો પ્રચાર કરીને ફસાઈ ગયા છે. આ કેસમાં, રાજસ્થાનના ભરતપુરના રહેવાસી કીર્તિ સિંહ નામના 50 વર્ષીય વ્યક્તિની ફરિયાદ પર શાહરૂખ અને દીપિકા સહિત લગભગ 7 લોકો સામે FIR નોંધવામાં આવી છે. આ વ્યક્તિનો આરોપ છે કે તેને જાણી જોઈને ખામીયુક્ત હ્યુન્ડાઇ અલ્કાઝાર કાર વેચવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેના પરિવારનો જીવ જોખમમાં હતો. આ કેસમાં, કીર્તિએ છેતરપિંડી કરીને કાર વેચવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

કીર્તિ સિંહે આ મામલે કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી. આ પછી, ACJM કોર્ટ નંબર 2 ના આદેશ પર, મથુરા ગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી દ્વારા કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કીર્તિ કહે છે કે તેણે વર્ષ 2022 માં હ્યુન્ડાઇ અલ્કાઝાર ખરીદી હતી. તેણે આ કાર લોન પર લીધી હતી, પરંતુ થોડા દિવસોમાં જ કારમાં ઉત્પાદન ખામીઓ દેખાવા લાગી. ફરિયાદી કહે છે કે જ્યારે કારની ગતિ વધારવા માટે એક્સિલરેટર દબાવવામાં આવે છે, ત્યારે કારનો RPM વધે છે અને કાર ધ્રુજવા લાગે છે, પરંતુ કારની ગતિ વધતી નથી. આનાથી તેમના અને તેમના પરિવારના જીવ જોખમમાં મુકાય છે.

FIR કોની સામે છે?

શાહરુખ ખાન અને દીપિકા પાદુકોણ ઉપરાંત, કીર્તિ સિંહે કંપની સાથે સંકળાયેલા લોકો સામે પણ કેસ દાખલ કર્યો છે. તેમાં કિમ અન્સો (CEO, Hyundai Motor India), તરુણ ગર્ગ (Hola Time ડિરેક્ટર અને CEO), નીતિન શર્મા (MD, Malwa Auto Sales Kundli), પ્રિયંકા શર્મા (Director, Malwa Auto Sales Kundli) અને એક અન્યનો સમાવેશ થાય છે. કીર્તિએ જણાવ્યું છે કે તેણે પહેલા આ કાર બુક કરવા માટે 51000 રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા. બાદમાં, તેણે 10 લાખ 3 હજાર 699 રૂપિયાની લોન લીધી હતી અને બાકીની રકમ રોકડમાં ચૂકવી હતી. તેણે આ કાર 23 લાખ 97 હજાર 353 રૂપિયામાં ખરીદી હતી. કીર્તિનો દાવો છે કે ડીલરે કહ્યું હતું કે કારમાં કોઈ સમસ્યા નહીં થાય અને જો કોઈ સમસ્યા થશે તો અમે જવાબદાર છીએ.

 

