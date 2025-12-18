બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાન ઈન્કમટેક્સની રેડ પડી

ગુરુવારે આવકવેરા વિભાગે બોલીવુડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના મુંબઈ સ્થિત નિવાસસ્થાન પર દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહી તેમના બાસ્ટિયન રેસ્ટોરન્ટ સાથે સંબંધિત નાણાકીય વ્યવહારો અને કથિત કર ગેરરીતિઓની તપાસના ભાગ રૂપે કરવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આવકવેરા વિભાગની વિવિધ ટીમો સવારથી શિલ્પા શેટ્ટીના ઘર અને તેની સાથે સંકળાયેલા સ્થળોએ દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહી છે.
મુંબઈ ઉપરાંત, બેંગલુરુમાં પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં રેસ્ટોરન્ટ અને તેની સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓના નાણાકીય રેકોર્ડની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આવકવેરા વિભાગને હોટલ વ્યવસાયમાં રોકાણ, આવક અને કર ચૂકવણીમાં અનિયમિતતા હોવાની શંકા છે. હાલમાં, શિલ્પા શેટ્ટી કે તેના પરિવાર દ્વારા કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ આગળની કાર્યવાહી સ્પષ્ટ થશે.
બુધવારે, બેંગલુરુ પોલીસે બાસ્ટિયન સહિત બે રેસ્ટોરન્ટ સામે નિર્ધારિત સમય કરતાં વધુ કામ કરવા બદલ કેસ દાખલ કર્યો હતો. શિલ્પા શેટ્ટી પાસે બાસ્ટિયન ગાર્ડન સિટી રેસ્ટોરન્ટમાં 50 ટકા હિસ્સો હોવાનું કહેવાય છે. આ પછી, અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીએ ચર્ચ સ્ટ્રીટ પર સ્થિત બાસ્ટિયન ગાર્ડન સિટી સામે દાખલ કરેલા કેસનો જવાબ આપ્યો.
શિલ્પા શેટ્ટીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક નિવેદન જારી કરીને આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા. તેણીએ લખ્યું કે તેના પરના આરોપો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા અને પ્રેરિત છે. શિલ્પાએ ઉમેર્યું કે જે મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે તે કોઈપણ કાનૂની આધાર વિના તેમને ગુનાહિત બનાવવાનો પ્રયાસ છે.
રણજીત કુન્દ્રાએ રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કરી
નોંધનીય છે કે બાસ્ટિયન ગાર્ડન સિટી રેસ્ટોરન્ટ બાસ્ટિયન હોસ્પિટાલિટી દ્વારા સંચાલિત છે, જેની સ્થાપના ઉદ્યોગપતિ રણજીત બિન્દ્રા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અહેવાલો અનુસાર, શિલ્પા શેટ્ટીએ 2019 માં આ સાહસમાં રોકાણ કર્યું હતું. દરમિયાન, આવકવેરા વિભાગે ચર્ચ સ્ટ્રીટ પર બાસ્ટિયન પબ પર પણ દરોડા પાડ્યા હતા. જો કે, આ કાર્યવાહીની વિગતો હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી. હવે એવું જાણવા મળ્યું છે કે શિલ્પાના મુંબઈ સ્થિત ઘરે પણ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.