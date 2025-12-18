હિજાબ વિવાદ વચ્ચે CM નીતિશ કુમારની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની સુરક્ષા અંગે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હિજાબ વિવાદ બાદ મળેલા ગુપ્ત માહિતીના આધારે, મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા વધુ કડક કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ગુપ્તચર એજન્સીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે કેટલાક અસામાજિક અને ગુનાહિત તત્વો નીતિશ કુમારને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, જેના કારણે વહીવટીતંત્રને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે.

સૂત્રો કહે છે કે બિહારના ડીજીપી અને એડીજી (એસએસજી સુરક્ષા) ના સ્તરે મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. આ સમીક્ષા બાદ, સ્પેશિયલ સિક્યુરિટી ગ્રુપ (એસએસજી) ના સુરક્ષા ઘેરાને કડક બનાવવાના નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. ફક્ત હાઇ-પ્રોફાઇલ અને પસંદગીના વ્યક્તિઓને જ મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારની નજીક જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. તેમના કાર્યક્રમો, નિવાસસ્થાન અને હિલચાલ દરમિયાન સુરક્ષા પ્રોટોકોલ વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે.

અહેવાલ છે કે તમામ જિલ્લાઓના એસએસપી અને એસપીને પણ ખાસ તકેદારી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં વધારાની પોલીસ દળ તૈનાત અને દેખરેખ વધારવામાં આવી રહી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તાજેતરના દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા દ્વારા મુખ્યમંત્રીને ધમકીઓ મળી રહી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ માહિતીને ગંભીરતાથી લેતા, સુરક્ષા એજન્સીઓએ ધમકી અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને તે મુજબ સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં સુધારો કર્યો છે.

