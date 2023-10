ઇઝરાયેલના હવાઈ હુમલામાં ટોચના હમાસ કમાન્ડર માર્યા ગયા

ઉગ્રવાદી સંગઠન હમાસની સૈન્ય પાંખે કહ્યું છે કે મધ્ય ગાઝા પટ્ટીમાં ઈઝરાયેલની સેનાના હવાઈ હુમલામાં તેનો એક ટોચનો કમાન્ડર માર્યો ગયો છે. ન્યૂઝ એજન્સીએ આ જાણકારી આપી છે. હમાસે કહ્યું કે અયમાન નોફાલ ઉર્ફે અબુ મોહમ્મદ અત્યાર સુધીના બોમ્બ વિસ્ફોટમાં માર્યા ગયેલા સૌથી હાઈ-પ્રોફાઈલ વ્યક્તિ હતા.

VIDEO | Visuals from #Gaza as the Israel-Hamas conflict entered 10th day today. At least 71 people have been killed and dozens of others injured in fresh Israeli air strikes in Rafah and Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian news agency Wafa reported.

(SOURCE: EFE/PTI)… pic.twitter.com/Ol0Ny6Ny1M

— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2023