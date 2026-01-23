અમદાવાદ અને નોઈડાની અનેક શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી

ફરી એકવાર શાળાઓને બોમ્બ ધમકીઓ મળી છે. અમદાવાદમાં અને દિલ્હી નજીક નોઈડામાં ઘણી શાળાઓને આજે ઈમેલ દ્વારા ધમકીઓ મળી હતી. માહિતી મળતાં જ તાત્કાલિક હાઈ એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું હતું.
અમદાવાદના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલી ઘણી શાળાઓને ઇમેઇલ દ્વારા બોમ્બ ધમકીઓ મળી છે. આ માહિતી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અમદાવાદ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. સંત કબીર સ્કૂલની 3 બ્રાન્ચ, વસ્ત્રાપુર સ્વયંમ સ્કૂલ, બોપલમા આવેલી ડીપીએસ નવરંગપુરાની સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા અને ઘાટલોડિયાની કેલોરેક્ષ સ્કૂલને નિશાન બનાવીને આ ધમકીભર્યો ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ તાત્કાલિક પોલીસ, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમો કાર્યરત થઈ ગઈ છે. ધમકીઓ બાદ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચની બોમ્બ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક વિભાગ તપાસ કરી રહ્યું છે.
નોઈડાની કેટલીક ખાનગી શાળાઓને પણ ઈમેલ દ્વારા ધમકીઓ મળી છે, જેના કારણે વ્યાપક ગભરાટ ફેલાયો છે. આ ગંભીર ઘટના બાદ, સ્થાનિક પોલીસ વહીવટીતંત્રે ઉચ્ચ અધિકારીઓના નિર્દેશ હેઠળ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી. વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોના પોલીસ દળો, બોમ્બ સ્ક્વોડ, ફાયર બ્રિગેડ, ડોગ સ્ક્વોડ અને BDDS (બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ) ટીમોને તાત્કાલિક અસરગ્રસ્ત શાળાઓમાં મોકલવામાં આવી હતી. આ ખાસ ટીમો કોઈપણ સંભવિત ખતરાને શોધી કાઢવા અને તેને નિષ્ક્રિય કરવા માટે શાળા પરિસરમાં સઘન તપાસ કરી રહી છે.
ધમકી બાદ પોલીસ તપાસ ચાલુ છે
ધમકીના ઈમેલની ટેકનિકલ તપાસ કરવા માટે સાયબર સેલ ટીમને પણ સંપૂર્ણપણે સક્રિય કરવામાં આવી છે. ટીમ ઈમેલના સ્ત્રોતને શોધવા, મોકલનારને ઓળખવા અને તેની પાછળનો હેતુ સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ ટેકનિકલ તપાસ એ નક્કી કરવામાં મદદ કરશે કે આ ખરેખર ધમકી છે કે ફક્ત અફવાઓ ફેલાવવાનો પ્રયાસ છે. પોલીસ તમામ સંભવિત ખૂણાઓથી તપાસ કરી રહી છે અને કોઈપણ ભૂલ ટાળવા માટે કટિબદ્ધ છે.
અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો
અધિકારીઓએ જનતાને ખાતરી આપી છે કે પરિસ્થિતિ હાલમાં સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. જે વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે ત્યાં સંપૂર્ણ શાંતિ અને સુલેહ-શાંતિ પ્રવર્તે છે. કોઈપણ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવાની કડક અપીલ કરવામાં આવી છે. પોલીસ વહીવટીતંત્રે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ નાગરિકોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટનાને રોકવા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. આવી ઘટનાઓને પહોંચી વળવા માટે સુરક્ષા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે.