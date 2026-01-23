કિડનીના બદલામાં રૂ. 3 કરોડની લાલચ આપી મહિલાને છેતરવાનો પ્રયાસ

નવી દિલ્હીઃ ગુરુગ્રામના સેક્ટર-38માં આવેલ મેદાંતા–ધ મેડિસિટી હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલા હોવાનું કહી એક ડોક્ટરે અંગદાન કરવા ઈચ્છુક મહિલાથી રજિસ્ટ્રેશન ફી તરીકે પહેલા 8000 રૂપિયા લીધા અને બાદમાં વધુ 20,000 રૂપિયાની માગ કરી હતી. ડોક્ટરે મહિલાને ખાતરી આપી હતી કે વચન મુજબ ત્રણ કરોડ રૂપિયા તેના ખાતામાં જમા કરાવી દેવામાં આવશે. આ વાતથી મહિલાને શંકા ગઈ. 14 જાન્યુઆરીએ તેણે ઈમેલ મારફતે મેદાંતા હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી મામલાની પુષ્ટિ કરી હતી.
હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ડો. સંજય દુરાની દ્વારા ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવ્યા બાદ સદર ગુરુગ્રામ પોલીસે એક અજાણી વ્યક્તિ સામે મેદાંતા હોસ્પિટલના ડોક્ટર તરીકે પોતાને રજૂ કરી મહિલાને તેની કિડનીના બદલામાં મોટી રકમ આપવાનું ખોટું આશ્વાસન આપી છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે.આરોપીએ પોતાને ડોક્ટર હોવાનું જણાવ્યું
આરોપીએ પોતાને ડો. પ્રિયા સંતોષ તરીકે ઓળખાવી અને હોસ્પિટલ સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કર્યો હતો. આ ઠગે મેદાંતા હોસ્પિટલને નામે એક નકલી વેબસાઇટ બનાવી હતી, જેમાં અંગદાન માટે ભારે રકમ આપવાની જાહેરાતમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. તેમાં એક કિડની માટે ત્રણ કરોડ રૂપિયા સુધી ચુકવણી કરવાની વાત હતી.
મહિલાને આ જાહેરાત સોશિયલ મિડિયા પર મળી હતી અને તેણે વેબસાઇટ મારફતે આરોપીનો સંપર્ક કર્યો. વિશ્વાસ જમાવવા માટે આરોપીએ મહિલાને કર્મચારી કોડ સાથેનું એક નકલી ઓળખપત્ર પણ મોકલ્યું હતું. ત્યાર બાદ ઈમેલ દ્વારા પૂછપરછ કરતાં હોસ્પિટલએ સ્પષ્ટ કર્યું કે પ્રિયા સંતોષ નામની કોઈ ડોક્ટર ત્યાં કાર્યરત નથી.
SHOએ આપી માહિતી
સદર ગુરુગ્રામ પોલીસ સ્ટેશનના SHOએ જણાવ્યું હતું કે અમને મંગળવારે હોસ્પિટલ અધિકારીઓ પાસેથી ફરિયાદ મળી હતી, ત્યાર બાદ છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આરોપીઓને પકડવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.