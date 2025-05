પાકિસ્તાની જાસૂસ જ્યોતિની ચીન યાત્રાનો વિડિયો થયો વાઇરલ

નવી દિલ્હીઃ જ્યોતિ મલ્હોત્રાએ ભારતની છબિ દૂષિત કરવામાં કોઈ કસર છોડી નથી. પાકિસ્તાનની ISI માટે ભારતની જાસૂસીના આરોપમાં યુટ્યુબર જ્યોતિ મલ્હોત્રાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. યુટ્યુબર જ્યોતિ મલ્હોત્રા એક ટ્રાવેલ બ્લોગર છે, જે ઘણી વાર દેશ-વિદેશમાં મુસાફરી કરતી જોવા મળે છે. તેનો પાકિસ્તાન અને ચીનના પ્રવાસના જૂના વિડિયો સોશિયલ મિડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

જ્યોતિ મલ્હોત્રા ચીનનો આ વિડિયો તેણે વર્ષ 2024માં અપલોડ કર્યો હતો. હવે તેની ધરપકડ બાદ આ વિડિયો ફરી વાયરલ થયો છે. જે જોઈને લોકો ચીનમાં જ્યોતિના વર્તનની કડક ટીકા કરી રહ્યા છે. લોકો ચીનમાં જ્યોતિના વર્તનને અશિષ્ટ અને અયોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે.

Pakistani spy Jyoti Malhotra traveled to China & watch how she behaved there. She was tarnishing Bharat’s image.

She is illiterate & irritating at the same time 🤢 pic.twitter.com/ZuPy21pQLB

