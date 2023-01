દિલ્હી ગર્લ ડ્રેગ કેસ: અકસ્માત અંગે દિલ્હી પોલીસનો ખુલાસો

દિલ્હીની બહાર સુલતાનપુરીમાં 23 વર્ષની અંજલિના હૃદયદ્રાવક મોતનો મામલો ગરમાયો છે. આ સમગ્ર મામલામાં દિલ્હી પોલીસે એક નિવેદન જાહેર કર્યું છે. દિલ્હીના સ્પેશિયલ સીપી સાગર પ્રીત હુડ્ડાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું કે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું કે યુવતીને કારમાંથી 10 થી 12 કિમી સુધી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. વળાંકને કારણે યુવતીનો મૃતદેહ કારમાંથી અલગ થઈ ગયો હતો. પોલીસે કહ્યું કે આરોપીઓ નશામાં હતા કે કેમ તે તપાસવા માટે મેડિકલ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે.

Kanjhawala death case | A medical board is being constituted to further investigate and submit a report. Multiple teams formed to investigate this case. Delhi Police in touch with victim woman's family: Dr Sagar P Hooda, Spl CP (L&O) Zone II pic.twitter.com/jVRSH7sWfY — ANI (@ANI) January 2, 2023

હુડ્ડાએ વધુમાં કહ્યું કે મેડિકલ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક અને લીગલ ટીમના રિપોર્ટના આધારે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પીડિતા પરિવારના સંપર્કમાં છે. તેમને તપાસ અંગે માહિતી આપવામાં આવી રહી છે. આરોપીઓને ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ પર લેવાયા છે. તેની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ટૂંક સમયમાં તપાસ પૂર્ણ કરશે, ત્યારબાદ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરશે. નક્કર પુરાવા એકત્રિત કરી રહ્યા છે. આરોપીઓને કડક સજા અપાશે. આરોપીઓ વિરુદ્ધ કલમ 279, 304, 120B હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

Kanjhawala death case | Delhi's Rohini court sends accused Manoj Mittal, Deepak Khanna, Amit Khanna, Krishan and Mithun to three days of police remand. — ANI (@ANI) January 2, 2023

મૃતદેહ કારમાં ફસાઈ ગયો હતો, વળાંક દરમિયાન પડ્યો હતો

પોલીસે જણાવ્યું કે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જેમાં દીપક ખન્ના કાર ચલાવી રહ્યો હતો.તે ગ્રામીણ સેવામાં કામ કરે છે. આ સિવાય કારમાં અમિત ખન્ના, ક્રિષ્ના, મનોજ અને મિથુન બેઠા હતા. CTCT ફૂટેજ અને ડિજિટલ પુરાવાની સમયરેખા બનાવશે. તેના આધારે આરોપીઓ ક્યાંથી આવ્યા હતા અને ક્યાં જતા હતા તે જાણી શકીશું. ખેંચીને લઈ જવા અંગે પોલીસે જણાવ્યું કે લાશ કારમાં ફસાઈ ગઈ હતી. 10 થી 12 કિમી સુધી ખેંચાય છે. ક્યાંક વળતી વખતે લાશ રસ્તા પર પડી હતી. આવતીકાલે પીએમનો રિપોર્ટ આવશે, તે પણ શેર કરશે.

Kanjhawala death case | Teams of Forensic Science Laboratory (FSL) along with Delhi police reaches the crime spot in the Sultanpuri area to collect evidence pic.twitter.com/Ho8a4eRcwh — ANI (@ANI) January 2, 2023

તેમણે જણાવ્યું કે સુલ્તાનપુરી વિસ્તારમાં એક સ્કૂટી મળી આવી હતી. તમામ પાસાઓ પર તપાસ કરશે. અનેક ટીમો બનાવવામાં આવી છે. આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવશે. મેડિકલ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે. સોમવારે ફોરેન્સિક વિભાગની ટીમ સુલતાનપુરીમાં જ્યાં કાર અને સ્કૂટી વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી ત્યાં પહોંચી અને પુરાવા એકત્ર કર્યા. ક્રાઈમ સીન માટે, પોલીસ આરોપીને કાંઝાવાલા વિસ્તારમાં લઈ જશે. અહીં પોલીસ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે.

Kanjhawala death case | Police have said that if rape is proven in post-mortem report, then rape charges will be invoked against the accused. There was no skin, arms & legs left on her body. I appeal for justice for my daughter: Victim's mother pic.twitter.com/bM2a0KetR2 — ANI (@ANI) January 2, 2023

શું છે મામલો?

દિલ્હીના કાંઝાવાલામાં રવિવારે વહેલી સવારે એક યુવતીનો મૃતદેહ નગ્ન હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. શરીરના ઘણા ભાગો વિકૃત થઈ ગયા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે કારમાં સવાર 5 યુવકોએ યુવતીને ટક્કર મારી, પછી તેને 10થી 12 કિમી સુધી રસ્તા પર ખેંચી લીધી, જેના કારણે તેનું મોત થયું. જ્યારે દિલ્હી પોલીસે મૃતદેહ મળ્યા બાદ તપાસ કરી તો પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી થોડે દૂર એક સ્કૂટી પણ પડી હતી, જે અકસ્માતમાં હતી. સ્કૂટીના નંબરના આધારે યુવતીની ઓળખ ટ્રેસ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસની કાર્યવાહી પર પરિવારજનોએ ઉઠાવ્યા સવાલ

મૃતક યુવતીના મામાએ કહ્યું કે હું પોલીસની કાર્યવાહી સાથે સહમત નથી. ડીસીપીએ કહ્યું હતું કે આરોપી છોકરાઓએ કંઈ ખોટું કર્યું નથી. આટલા મોટા અકસ્માત પછી કંઈ ખોટું તો નથી કર્યું ને? આ મામલો નિર્ભયા જેવો જ છે. આપણે 100 ટકા કહી શકીએ કે દીકરી સાથે ખોટું થયું છે. સ્કુટી ક્યાંકથી મળી આવી છે તો બીજી જગ્યાએથી લાશ મળી આવી છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મળવામાં વિલંબ થશે. દરમિયાન, કાર્યમાં શિથિલતા આવી શકે છે.

એલજીએ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને સમન્સ મોકલ્યું

એલજી વીકે સક્સેનાએ દિલ્હી પોલીસ કમિશનરને સમન્સ મોકલીને ફોન કર્યો હતો. બંને વચ્ચેની બેઠકમાં એલજીએ સમગ્ર મામલાની રિપોર્ટ માંગી છે. તેમણે આ મામલે અધિકારીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓની ભૂમિકા જાણવા માટે કહ્યું છે. LGએ CPને આ મામલે અપડેટ્સ આપતા રહેવા કહ્યું છે.

પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે

પોલીસની આ થિયરી પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. મૃતક યુવતીના પરિવારજનોએ પણ પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. જોકે પોલીસે આ કેસમાં 5 યુવકોની ધરપકડ કરી છે. કાર પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે. સોમવારે પોલીસે પાંચેય આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી પાંચ દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. જોકે, કોર્ટે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ગુનાના ક્રમની તપાસ કરવા અને અન્ય પુરાવા એકત્ર કરવા માટે 5 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવે.