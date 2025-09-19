ચૂંટણી પંચની મોટી કાર્યવાહી, 474 રાજકીય પક્ષોની નોંધણી રદ કરી

ચૂંટણી પંચે માન્યતા પ્રાપ્ત ન હોય તેવા રજિસ્ટર્ડ પક્ષો સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ચૂંટણી પંચે આવા 474 રાજકીય પક્ષોની નોંધણી રદ કરી છે. અગાઉ, ઓગસ્ટમાં, ચૂંટણી પંચે મોટી કાર્યવાહી કરી, 334 પક્ષોની નોંધણી રદ કરી. લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 મુજબ, કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ પક્ષે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવો જરૂરી છે. જો તે સતત છ વર્ષ સુધી ચૂંટણીમાં ભાગ ન લે તો તેનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કરવામાં આવે છે. ચૂંટણી પંચે આ નિયમ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી છે. આમ, ઓગસ્ટથી 808 પક્ષોની નોંધણી રદ કરવામાં આવી છે.
નોંધાયેલ રાજકીય પક્ષને કર મુક્તિ સહિત અનેક છૂટછાટો મળે છે. જો કે, છેલ્લા છ વર્ષથી ચૂંટણી ન લડવા છતાં આ છૂટછાટોનો આનંદ માણતા પક્ષો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજકીય પક્ષ નોંધણી માટેની માર્ગદર્શિકા અનુસાર, જો કોઈ પક્ષ છ વર્ષ સુધી ચૂંટણી ન લડે તો તેનું રજીસ્ટ્રેશન રદ કરી શકાય છે. 2019 થી, ચૂંટણી પંચ ચૂંટણી ન લડતા પક્ષો સામે કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. કાર્યવાહીનો પહેલો તબક્કો 9 ઓગસ્ટના રોજ લેવામાં આવ્યો હતો, ત્યારબાદ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ બીજો તબક્કો યોજાયો હતો. આમ, ફક્ત બે મહિનામાં, 808 રાજકીય પક્ષોની નોંધણી રદ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, 359 અન્ય રાજકીય પક્ષો પણ રડાર પર છે, જેમણે છેલ્લા છ વર્ષમાં ચૂંટણી લડી છે પરંતુ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નાણાકીય ઓડિટ સબમિટ કર્યા નથી. ચૂંટણી પંચે જે પક્ષો સામે કાર્યવાહી કરી છે તે 23 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના છે. નોંધાયેલા પક્ષોની સૌથી વધુ સંખ્યા, 121, ઉત્તર પ્રદેશના હતા. વધુમાં, બિહારના 15, હરિયાણાના 17 અને મધ્યપ્રદેશના 23 પક્ષોએ પણ તેમની નોંધણી ગુમાવી દીધી છે. મહારાષ્ટ્રના 44 રાજકીય પક્ષોએ તેમની નોંધણી ગુમાવી દીધી છે, અને પંજાબના 21 પક્ષોએ તેમની નોંધણી ગુમાવી દીધી છે.