‘યા અલી’ ફેમ સિંગર ઝુબીન ગર્ગનું નિધન

આસામી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે, જેનાથી તેમના બધા ચાહકો ચોંકી ગયા છે. પ્રખ્યાત આસામી ગાયિકા ઝુબીન ગર્ગનું અવસાન થયું છે. થોડા સમય પહેલા એવું અહેવાલ આવ્યું હતું કે તેઓ ઉત્તરપૂર્વના એક ઉત્સવમાં ભાગ લેવા માટે સિંગાપોર ગયા હતા, જ્યાં તેમને એક દુ:ખદ સ્કુબા ડાઇવિંગ અકસ્માતનો ભોગ બનવું પડ્યું. ત્યારબાદ, ઝુબીન ગર્ગને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ઝુબીનના ચાહકો આ સમાચારથી ચોંકી ગયા છે, તેઓ દુર્ઘટના પર વિશ્વાસ કરી શકતા નથી. અકસ્માત બાદ, ઝુબીનને હોસ્પિટલના ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. તે નોર્થઈસ્ટ ફેસ્ટિવલમાં પરફોર્મ કરવાનો હતો.
સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે આ અકસ્માત થયો હતો
મીડિયા અહેવાલો દર્શાવે છે કે ઝુબીન સ્કુબા ડાઇવિંગ કરતી વખતે અકસ્માતમાં સંડોવાયેલો હતો. તેને બેભાન હાલતમાં હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ડોકટરોએ ઝુબીનને બચાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ તેને બચાવી શકાયો નહીં. ઝુબીનની સફર વિશે વાત કરીએ તો, એક અપવાદરૂપ ગાયક હોવા ઉપરાંત, તે એક અભિનેતા અને લેખક પણ હતા. ૧૮ નવેમ્બર, ૧૯૭૨ના રોજ મેઘાલયમાં જન્મેલા ઝુબિને બંગાળી, હિન્દી, અંગ્રેજી, મલયાલમ, મરાઠી, મિસિંગ, નેપાળી, ઉડિયા અને સંસ્કૃત સહિત લગભગ ૬૦ ભાષાઓમાં ગાયું હતું.