તેજસ્વી યાદવ આરજેડીના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ બન્યા

આજે રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠક મળી, જેમાં તેજસ્વી યાદવને કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. આજનો દિવસ આરજેડી માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેજસ્વી યાદવને એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
પટનાના મૌર્ય હોટેલમાં રાષ્ટ્રીય જનતા દળની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક ચાલી રહી છે. આ બેઠકમાં તેજસ્વી યાદવને આરજેડીના કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય જનતા દળના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલુ પ્રસાદ યાદવ, રાબડી દેવી, તેજસ્વી યાદવ, મીસા ભારતી અને સંજય યાદવ હાજર રહ્યા હતા.
લાલુ યાદવની હાજરીમાં એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવશે. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા ખુદ આરજેડી સુપ્રીમો લાલુ પ્રસાદ યાદવે કરી હતી. સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓ અને ભવિષ્યના રાજકીય પડકારોને કારણે લાલુ યાદવ ઔપચારિક રીતે તેજસ્વી યાદવને પોતાનો વારસો સોંપવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, અને આ જ કારણ છે કે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. લાલુ પ્રસાદ યાદવ ઉપરાંત, દેશભરમાંથી અંદાજે 200 પ્રતિનિધિઓ અને કારોબારી સભ્યો આ બેઠકમાં હાજરી આપી રહ્યા છે.
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી ચૂંટણીઓ અને સંગઠનની મજબૂતાઈને ધ્યાનમાં રાખીને ઉર્જાવાન નેતૃત્વની જરૂર છે. તેજસ્વી યાદવ બિહારમાં વિપક્ષના ચહેરા તરીકે પહેલાથી જ ઉભરી આવ્યા છે, પરંતુ કાર્યકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બન્યા પછી, તેમની પાસે રાષ્ટ્રીય સ્તરે નિર્ણયો લેવાની સત્તાવાર સત્તા હશે. હકીકતમાં, તેજસ્વી યાદવને કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરીને, યુવાનોને એક મજબૂત સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.