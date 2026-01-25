બાંગ્લાદેશમાં 23 વર્ષીય એક હિન્દુ યુવકને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો

બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર વારંવાર હુમલા થઈ રહ્યા છે. શુક્રવારે, વધુ એક હિન્દુ યુવકને સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસનું કહેવું છે કે અજાણ્યા લોકોએ તેને સૂતી વખતે આગ લગાવી દીધી હતી.
બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર ઘૃણાસ્પદ અત્યાચારની ઘટનાઓ સતત સામે આવી રહી છે. નરસિંગડી જિલ્લામાં લઘુમતી હિન્દુ સમુદાય પર એક ભયાનક હુમલો થયો છે, જ્યાં ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા 23 વર્ષીય હિન્દુ યુવકને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. આનાથી હિન્દુ સમુદાયોમાં આક્રોશ અને ગભરાટ ફેલાયો છે.
ગેરેજમાં યુવકને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો
એવો આરોપ છે કે હિન્દુ યુવાન ચંચલ ચંદ્ર ભૌમિકને તેના ઓટોમોબાઈલ વર્કશોપ (ગેરેજ)માં સૂતા હતા ત્યારે ઉગ્રવાદીઓએ જીવતો સળગાવી દીધો હતો. પોલીસે તેને પૂર્વયોજિત હત્યા ગણાવી છે અને તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઘટના શુક્રવારે મોડી રાત્રે નરસિંગડી શહેરના પોલીસ લાઇન્સ વિસ્તારમાં ખાનબારી મસ્જિદ માર્કેટમાં સ્થિત વર્કશોપમાં બની હતી. ચંચલ કુમિલ્લા જિલ્લાના બરુડા ઉપ-જિલ્લાના લક્ષ્મીપુર ગામના રહેવાસી હતા અને તેમના પિતા ખોકન ચંદ્ર ભૌમિક વર્કશોપમાં મિકેનિક તરીકે કામ કરતા હતા. તે રાત્રે કામ પૂરું કર્યા પછી થાકીને ચંચલ વર્કશોપની અંદર સૂઈ ગયા.
અજાણ્યા ગુનેગારોએ શટર નીચેથી આગ લગાવી. વર્કશોપમાં પેટ્રોલ, મોબાઇલ ઓઇલ અને અન્ય જ્વલનશીલ પદાર્થો હાજર હતા, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. ચંચલને બચવાની કોઈ તક મળી નહીં અને ગૂંગળામણ અને દાઝી જવાથી તેનું ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયું. પરિવાર અને સ્થાનિક સાક્ષીઓ કહે છે કે આ કોઈ અકસ્માત નહીં પણ પૂર્વયોજિત હત્યા હતી. ઘટનાસ્થળની નજીક લગાવેલા સીસીટીવી ફૂટેજમાં શંકાસ્પદો શટરમાં આગ લગાવતા દેખાય છે. નરસીંગડી સદર મોડેલ પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર-ઇન-ચાર્જ એઆરએમ અલ મામુને જણાવ્યું હતું કે, “આ મામલાની ગંભીરતાને જોતાં, સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે.”
ગુનેગારોને પકડવામાં લાગી ગયેલી ટીમો
મૃતદેહ મળી આવ્યો છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ કબજામાં છે. ઘણી ટીમો ગુનેગારોને ઓળખવામાં અને ધરપકડ કરવામાં લાગી છે. આ ઘટના તાજેતરના અઠવાડિયામાં બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર વધતા હુમલાઓની શ્રેણીમાં નવીનતમ છે. માયમનસિંહમાં દીપુ ચંદ્ર દાસ અને અન્ય સહિત હિન્દુ વ્યક્તિઓની હત્યાના અગાઉના અહેવાલોએ લઘુમતી સમુદાયમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું છે.