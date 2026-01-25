પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત, ધર્મેન્દ્રને પદ્મ વિભૂષણ, 131 હસ્તીઓનું થશે સન્માન

પદ્મ પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વર્ષે દેશભરમાંથી 131 પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વર્ષ 2026 માટે પાંચ પદ્મ વિભૂષણ, 13 પદ્મ ભૂષણ અને 113 પદ્મશ્રી પુરસ્કારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા ધર્મેન્દ્ર સહિત પાંચ હસ્તીઓને પદ્મ વિભૂષણ પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે કુલ 131 હસ્તીઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરાયેલી યાદીમાં રમતગમત જગતમાંથી 9 લોકોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. કલા ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય માટે કુલ 44 લોકોને સન્માનિત કરવામાં આવશે. સામાજિક કાર્યમાં યોગદાન બદલ 13 લોકોને સન્માનિત કરવામાં આવશે.
સિંગર અલ્કા યાજ્ઞિક અને અભિનેતા મામૂટીને પદ્મ ભૂષણ એનાયત કરવામાં આવશે. ઝારખંડના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શિબુ સોરેન (મરણોત્તર)ને જનસંપર્ક ક્ષેત્રે પદ્મ ભૂષણથી સન્માનિત કરવામાં આવશે. ભારતીય ક્રિકેટરો રોહિત શર્મા અને હરમનપ્રીત કૌરને રમતગમત ક્ષેત્રે પદ્મ શ્રીથી નવાજવામાં આવશે. ગુજરાતમાંથી પણ પાંચ હસ્તીઓના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અભિનેતા અરવિંદ વૈદ્ય, લેખક રતિલાલ બોરીસાગર, ઢોલક વાદક મીર હાજીભાઈ કાસમભાઈ, સામાજિક કાર્યકર નિલેશ વિનોદચંદ્ર માંડલેવાલા અને ધાર્મિકલાલ ચુનીનાલ પંડયાને આખ્યાન અને માણભટ્ટ પરંપરાને જીવંત રાખવા બદલ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
પદ્મ પુરસ્કારો દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કારો છે. તે ત્રણ શ્રેણીઓમાં આપવામાં આવે છે (પદ્મ વિભૂષણ, પદ્મ ભૂષણ અને પદ્મ શ્રી). આ પુરસ્કારો કલા, સામાજિક કાર્ય, જાહેર બાબતો, વિજ્ઞાન અને ઇજનેરી, વેપાર અને ઉદ્યોગ, દવા, સાહિત્ય અને શિક્ષણ, રમતગમત અને નાગરિક સેવા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રો/પ્રવૃત્તિઓમાં આપવામાં આવે છે.
કયો પુરસ્કાર ક્યારે આપવામાં આવે છે?
પદ્મ વિભૂષણ: અપવાદરૂપે સારી અને વિશિષ્ટ સેવા માટે આપવા માટે
પદ્મ ભૂષણ: અપવાદરૂપે સારી સેવા માટે.
પદ્મ શ્રી: કોઈપણ ક્ષેત્રમાં અસાધારણ સેવા માટે.
સન્માનિતોમાં છ વિદેશીઓ
આ પુરસ્કારોની જાહેરાત દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસની પૂર્વસંધ્યાએ કરવામાં આવે છે. આ પુરસ્કારો દર વર્ષે માર્ચ/એપ્રિલની આસપાસ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે આયોજિત સમારોહમાં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા આપવામાં આવે છે. વર્ષ 2026 માટે 131 પદ્મ પુરસ્કારોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. યાદીમાં પાંચ પદ્મ વિભૂષણ, 13 પદ્મ ભૂષણ અને 113 પદ્મ શ્રી પુરસ્કારોનો સમાવેશ થાય છે. પુરસ્કાર વિજેતાઓમાં ઓગણીસ મહિલાઓ છે, અને યાદીમાં વિદેશી/NRI/PIO/OCI શ્રેણીઓમાંથી છ વ્યક્તિઓ અને 16 મરણોત્તર પુરસ્કાર વિજેતાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.