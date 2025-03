કાઠમંડુમાં રાજાશાહીની માગ કરતા લોકો અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે હિંસક અથડામણ

નેપાળ: ‘રાજાશાહી’ સ્થાપવા મુદ્દે અને હિન્દુ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાની માગ મુદ્દે કાઠમાંડુમાં અથડામણ શરૂ થઈ ગઈ છે. કાઠમંડુમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને રાજાશાહીના સમર્થકો વચ્ચે આ અથડાણ હિંસક થઈ છે. અહીં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પથ્થમારો અને આગ ચાંપવાના બનાવો પણ શરૂ થઈ ગયા છે. થોડા દિવસ પહેલા પણ નેપાળના રાષ્ટ્રધ્વજ સાથે પૂર્વ રાજા જ્ઞાાનેન્દ્ર વીર વિક્રમ શાહની છબી સાથે વ્યાપક દેખાવો થયા હતા.

#WATCH | Nepal: A clash broke out between pro-monarchists and Police in Kathmandu near the airport. Several rounds of tear gas and rubber bullets fired by the Police. Vehicles and a house torched. Curfew ordered in Tinkune, Sinamangal and Koteshwor area.

Visuals from Kathmandu… pic.twitter.com/Be0Emk8EjO

— ANI (@ANI) March 28, 2025