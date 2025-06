ભારતીય ટીમ પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડ પહોંચી

ભારતીય ટીમ પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે શનિવારે ઇંગ્લેન્ડ પહોંચી. 20 જૂનથી બંને ટીમો વચ્ચે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાશે. આ શ્રેણી સાથે, ભારતીય ટીમ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) ના નવા ચક્રની શરૂઆત કરશે. ભારત આ શ્રેણી વિરાટ કોહલી અને તાજેતરમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનારા રોહિત શર્મા વિના રમશે.

Touchdown UK 🛬#TeamIndia have arrived for the five-match Test series against England 🙌#ENGvIND pic.twitter.com/QK5MMk9Liw

— BCCI (@BCCI) June 7, 2025