ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન નટરાજન ચંદ્રશેખરનને માનદ નાઈટહૂડ સન્માન

નવી દિલ્હી: 18 માર્ચે ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન નટરાજન ચંદ્રશેખરનને યુકે-ભારત વ્યાપાર સંબંધોમાં સેવાઓ માટે નાઈટ કમાન્ડર ઓફ ધ મોસ્ટ એક્સેલન્ટ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયરનું ચિહ્ન અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.ટાટા ગ્રુપ યુકેમાં ઓટોમોટિવ, સ્ટીલ, ટેકનોલોજી અને ગ્રાહક ક્ષેત્રોમાં કામગીરી સાથે લાંબા સમયથી રોકાણકાર છે. તે યુકેમાં નોકરીઓ, અદ્યતન ઉત્પાદન અને સ્વચ્છ ટેકનોલોજીમાં સંક્રમણને ટેકો આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
નવી દિલ્હીમાં બ્રિટિશ હાઈ કમિશનરના નિવાસસ્થાને તેમના મિત્રો અને પરિવારની હાજરીમાં પ્રેઝન્ટેશન સમારોહ યોજાયો હતો. ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન તરીકે, તેમણે ઘણા વર્ષોથી યુકે-ભારત વ્યાપાર સંબંધો અને યુકેમાં રોકાણમાં અસાધારણ યોગદાન આપ્યું છે. ભારતમાં બ્રિટિશ હાઈ કમિશનર લિન્ડી કેમેરોને કહ્યું, “શ્રી ચંદ્રશેખરન યુકેના અદ્ભુત મિત્ર છે અને ભારતના કોર્પોરેટ જગતમાં એક પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ છે.
“મને મહામહિમ રાજા વતી ચંદ્રશેખરનને KBE પ્રદાન કરવાનો આનંદ છે. માનદ નાઈટહૂડ વૈશ્વિક વ્યવસાય પર તેમની અસર અને યુકે અને ભારત વચ્ચે વિકાસની તકોને આગળ વધારવામાં તેમના ઘણા યોગદાનનો પુરાવો છે. તેમનું નેતૃત્વ ઉદ્યોગસાહસિક ભાવના, દૂરંદેશી, દ્રષ્ટિ અને આકાંક્ષાને મૂર્ત બનાવે છે, જેણે યુકે-ભારત વ્યાપાર સંબંધોને આગલા સ્તર પર લઈ જવામાં મદદ કરી છે.
“ચંદ્રશેખરન યુકે અને ભારત વચ્ચે મજબૂત વેપાર સંબંધોમાં ઊંડા અને લાંબા સમયથી ચાલતા વિશ્વાસથી પ્રેરિત છે. આજે, ટાટા ગ્રુપ યુકેમાં સૌથી મોટા ભારતીય નોકરીદાતાઓમાંનું એક છે, જેની 19 પેટાકંપનીઓ ત્યાં સ્થિત છે.”
ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને કહ્યું, “હું મહામહિમ રાજા ચાર્લ્સ III તરફથી આ સન્માન નમ્રતાપૂર્વક સ્વીકારું છું. આ સન્માન ફક્ત મારું નથી. તે ટાટા ગ્રુપના બધા સાથીદારો માટે સમાન છે. 70,000થી વધુ કર્મચારીઓ સાથે, ટાટા ગ્રુપે ટેકનોલોજી, ગ્રાહક, આતિથ્ય, સ્ટીલ, રસાયણો અને ઓટોમોટિવ ક્ષેત્રો તેમજ JLR અને Tetley જેવા પ્રતિષ્ઠિત બ્રિટિશ બ્રાન્ડ્સમાં યુનાઇટેડ કિંગડમ સાથે મજબૂત અને સ્થાયી સંબંધો વહેંચ્યા છે. અમારો સંકલ્પ ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવાનો છે – યુકે, ભારત અને ટાટા ગ્રુપ વચ્ચે સહિયારી સમૃદ્ધિનું ભવિષ્ય બનાવવા, સેવા આપવા અને બનાવવાનો.”