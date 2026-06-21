તમિલનાડુમાં ગેસ દુર્ઘટના, 7 મહિલાઓના મોત

તમિલનાડુના થિરુવલ્લુર (Thiruvallur) જિલ્લામાંથી એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક અને મોટી ઘટના સામે આવી છે. અહીં પેરીયાપાલયમ પાસે આવેલા મંજંગારનઈ વિસ્તારમાં કાર્યરત એક ખાનગી સીફૂડ પ્રોસેસિંગ (ઝીંગા માછલી પ્રોસેસિંગ અને પેકિંગ) યુનિટમાં અચાનક ફેક્ટરીના પ્લાન્ટમાંથી એમોનિયા ગેસ (Ammonia Gas) નું ભયાનક લીકેજ થયું હતું. પોલીસ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, આ ઝેરી અને દ્રાવક ગેસ શ્વાસમાં જવાને કારણે ફેક્ટરીમાં કામ કરતી 7 મહિલા શ્રમિકોના હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન કરૂણ મોત નીપજ્યા છે. ગેસ લીક થવાની સાથે જ સમગ્ર પ્રોસેસિંગ યુનિટમાં અફરાતફરી અને ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી, અને ત્યાં હાજર કર્મચારીઓને સંભાળવાની કે બહાર ભાગવાની કોઈ તક મળી શકી નહોતી.
9 ગંભીર દર્દીઓને તાત્કાલિક ચેન્નઈ શિફ્ટ કરાયા
થિરુવલ્લુર જિલ્લાના કલેક્ટર એસ. કવિતાએ (S. Kavitha) દુર્ઘટના અંગે વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, ઝેરી ગેસના લીકેજથી પ્રભાવિત થયેલા કુલ 67 કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી ફેક્ટરીમાંથી બહાર કાઢીને નજીકના તબીબી કેન્દ્રોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ પીડિતોમાંથી 46 દર્દીઓની સારવાર વેલ્સ (Wells) હોસ્પિટલમાં અને 21 દર્દીઓની સારવાર વેંકટેશ્વર (Venkateswara) હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે. તબીબોના જણાવ્યા અનુસાર, આ દર્દીઓમાંથી 9 કર્મચારીઓની હાલત અત્યંત નાજુક અને ચિંતાજનક હોવાથી તેમને વધુ હાઈટેક સારવાર માટે સ્પેશિયલ એમ્બ્યુલન્સ મારફતે ચેન્નઈની સરકારી સ્ટેનલી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલ (Stanley Medical College Hospital) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સીફૂડ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સમાં એમોનિયા ગેસનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે કોલ્ડ સ્ટોરેજની અંદર મોટા પાયે ઇન્ડસ્ટ્રિયલ રેફ્રિજરેટર (ઔદ્યોગિક ઠંડક) તરીકે માછલીઓ અને સીફૂડને તાજું રાખવા માટે કરવામાં આવે છે.
મુખ્યમંત્રી એક્શન મોડમાં: 24 કલાકમાં વચગાળાનો રિપોર્ટ આપવા આદેશ
આ ભીષણ અને દુઃખદ અકસ્માતની ગંભીરતાને જોતા તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રીએ તાત્કાલિક ધોરણે એક ઉચ્ચ સ્તરીય 3 સદસ્યીય તપાસ પેનલ (High-Level Investigation Committee) ની રચના કરવાનો કડક આદેશ આપ્યો છે. આ વિશેષ સમિતિમાં ઔદ્યોગિક સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય નિયામક, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના સભ્ય સચિવ અને જાહેર આરોગ્ય વિભાગના અધિક નિયામકનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
મુખ્યમંત્રીના આદેશ અનુસાર, આ તપાસ પેનલે અકસ્માતના મૂળ કારણો અને ફેક્ટરીમાં સુરક્ષા ખામીઓની તપાસ કરીને આગામી 24 કલાકની અંદર પોતાનો વચગાળાનો (Interim) રિપોર્ટ સોંપવો પડશે, જ્યારે સમગ્ર ઘટનાનો વિગતવાર ફાઈનલ રિપોર્ટ 3 દિવસની અંદર સરકાર સમક્ષ જમા કરાવવાનો રહેશે. આ સાથે જ મુખ્યમંત્રીએ થિરુવલ્લુર જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રીને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર સાથે મળીને હોસ્પિટલમાં દાખલ તમામ પીડિતોને શ્રેષ્ઠ મફત તબીબી સારવાર (Best Medical Care) ઉપલબ્ધ કરાવવાની જવાબદારી સોંપી છે.