સેશેલ્સની પાર્લામેન્ટમાં પીએમ મોદીનું ઐતિહાસિક સંબોધન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે સેશેલ્સની નેશનલ અસેમ્બલી (National Assembly) ને સંબોધિત કરીને બંને દેશો વચ્ચેના મજબૂત વ્યૂહાત્મક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને નવું જોમ પૂરું પાડ્યું છે. પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું કે, સેશેલ્સ સાથે ભારતનો સંબંધ માત્ર દાયકાઓ જૂનો નથી પરંતુ તે પરસ્પર અતુટ વિશ્વાસ પર ટકેલો છે. તેમણે ગર્વ સાથે ઉમેર્યું કે, “આ નેશનલ અસેમ્બલીને સંબોધિત કરનારા પ્રથમ ભારતીય વડાપ્રધાન તરીકે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થવું એ મારા માટે એક વિશેષ સન્માનની વાત છે.” આ ઐતિહાસિક અવસરે તેઓ પોતાની સાથે ભારતના 1.4 અબજ નાગરિકો વતી હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન લઈને આવ્યા છે.

સેશેલ્સ ભારતની ‘સાગર’ નીતિનું કેન્દ્રબિંદુ

પીએમ મોદીએ પોતાની જૂની યાદો તાજી કરતા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન તરીકે તેમણે Year 2015 માં ઇન્ડિયન ઓશન રિજન (Indian Ocean Region – હિંદ મહાસાગર ક્ષેત્ર) માં જે સૌથી પહેલા દેશની મુલાકાત લીધી હતી, તે સેશેલ્સ હતો. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, “હું એક દાયકા પહેલા અહીં એટલા માટે આવ્યો હતો કારણ કે મારો દ્રઢ વિશ્વાસ હતો કે હિંદ મહાસાગર માટે ભારતના વિઝનમાં સેશેલ્સનું એક વિશેષ અને મહત્વનું સ્થાન છે. આજે એક દાયકા પછી જ્યારે હું ફરી અહીં આવ્યો છું, ત્યારે આ વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો છે.” સેશેલ્સની આઝાદીના 50 (પચાસ) વર્ષ પૂર્ણ થવાના આ ખાસ પ્રસંગે સહભાગી થવા બદલ તેમણે અત્યંત આનંદ વ્યક્ત કર્યો હતો.

ઓગસ્ટ 1770 નો એ ઐતિહાસિક પ્રવાસ અને ભારત કનેક્શન

બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોની ઊંડાઈ વિશે વાત કરતા વડાપ્રધાને એક રસપ્રદ ઐતિહાસિક તથ્ય રજૂ કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, આપણી મિત્રતા માત્ર 50 વર્ષ પહેલા બનેલા રાજદ્વારી (Diplomatic) સંબંધોથી શરૂ નથી થઈ. આ સંબંધોની શરૂઆત સદીઓ પહેલા, August 1770 માં થઈ ચૂકી હતી. તે સમયે સેશેલ્સના સ્ટી એની આઇલેન્ડ (St. Anne Island) પર પહોંચેલા ‘થેલેમેક’ (Thelemachus) જહાજમાં સવાર મુસાફરોમાં 5 (પાંચ) ભારતીય નાગરિકો પણ સામેલ હતા. એ પ્રથમ સફરે ભવિષ્યમાં અન્ય ઘણા લોકો માટે સેશેલ્સ આવવાના રસ્તા ખોલી આપ્યા હતા.

સરકારોએ નહીં, પરિવારોએ ઉછેર્યા છે સંબંધો

વડાપ્રધાન મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, સમય જતાં આ ભારતીયોની વાર્તાઓ આધુનિક સેશેલ્સના ઈતિહાસનો એક અભિન્ન હિસ્સો બની ગઈ. આ બાબત આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણા પરસ્પર સંબંધો કોઈ સરકારોએ ટેબલ પર બેસીને નથી બનાવ્યા, પરંતુ તેને બંને દેશોના સામાન્ય લોકોએ બનાવ્યા છે, પરિવારોએ તેને પ્રેમથી પાળ્યા-પોષ્યા છે અને પેઢીઓએ તેને સાચવી રાખ્યા છે.

તેમણે છેલ્લે ભાવુક શબ્દોમાં કહ્યું કે, હિંદ મહાસાગરે જ આ બધું શક્ય બનાવ્યું છે. હિંદ મહાસાગર ભારત અને સેશેલ્સને ક્યારેય અલગ નથી કરતો, બલ્કે તે આપણને એકબીજા સાથે જોડે છે. આ જ કારણ છે કે જ્યારે પણ આપણે મળીએ છીએ ત્યારે કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિની જેમ નહીં, પરંતુ સદીઓ જૂના પરમ મિત્રોની જેમ મળીએ છીએ.