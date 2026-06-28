‘ભારત ટેક્સી’નો કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે કરાવ્યો શુભારંભ

ગુજરાતની ધરતી હંમેશાથી સહકારી પ્રવૃત્તિઓ માટે દેશનું રોલ મોડેલ રહી છે, પછી તે અમૂલ હોય કે ઇફ્કો. હવે આ જ પવિત્ર સહકારી મોડલનો ઉપયોગ કરીને પરિવહન (ટ્રાન્સપોર્ટેશન) ક્ષેત્રે એક નવો ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યો છે. ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિર ખાતે આયોજિત એક ભવ્ય અને પ્રભાવશાળી સમારોહમાં કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહના વરદહસ્તે ‘ભારત ટેક્સી’ સેવાનો રાજ્યવ્યાપી મંગલ પ્રારંભ કરાવવામાં આવ્યો છે. આ હાઇટેક પ્લેટફોર્મના લોન્ચિંગ પ્રસંગે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વિશેષ રૂપે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની ભવ્યતા એ વાત પરથી સાબિત થાય છે કે લોન્ચિંગની સાથે જ ગુજરાતના પ્રમુખ એરપોર્ટ અને દેશની વિવિધ સ્થાપિત સરકારી સંસ્થાઓ સાથે વ્યાપારી જોડાણ પર સહી-સિક્કા કરવામાં આવ્યા હતા.
કાર્યક્રમ દરમિયાન ‘ભારત ટેક્સી’ના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) એ ગર્વભેર જાહેરાત કરી હતી કે આ સેવાને શરૂઆતથી જ વ્યાપક સ્તરે સફળ બનાવવા માટે વડોદરા એરપોર્ટ, અમદાવાદનું અદાણી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, રાજકોટ એરપોર્ટ અને સુરત એરપોર્ટ ઓથોરિટી સાથે વ્યૂહાત્મક કરારો કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC), જેટકો (GETCO) અને અમદાવાદ પોલીસ જેવી પ્રતિષ્ઠિત સરકારી સંસ્થાઓ સાથે પણ સમજૂતી કરાર (MOU) સંપન્ન થયા છે, જેથી આ સંસ્થાઓના સત્તાવાર પરિવહન માટે ‘ભારત ટેક્સી’ પ્રાથમિક પસંદગી બનશે.
જો કે, લોન્ચિંગ દરમિયાન એક સિક્કાની બીજી બાજુ પણ જોવા મળી હતી. ત્યાં ઉપસ્થિત કેટલાક સ્થાનિક વ્યાવસાયિક ટેક્સી ડ્રાઈવરોએ પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે વહીવટી તંત્ર અને કેન્દ્રીય મંત્રી સમક્ષ એક નમ્ર માંગ મૂકી હતી કે, સામાન્ય ટૅક્સી ચાલકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે આ સહકારી મોડલમાં ખાનગી (પર્સનલ વ્હાઇટ પ્લેટ) વાહનો ધરાવતી ટેક્સીઓને કોઈપણ સંજોગોમાં સામેલ ન કરવી જોઈએ.
સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહે પોતાના સંબોધનમાં મુક્તમને જણાવ્યું હતું કે, “અમે આ ભારત ટેક્સી સેવાનો પાયો જ એટલા માટે નાખ્યો છે કે બજારમાં મુસાફરો અને ગરીબ વાહન ચાલકોનું શોષણ થતું અટકે.” માર્કેટમાં ચાલી રહેલી નકારાત્મક ચર્ચાઓ પર આકરા પ્રહારો કરતા તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, “કેટલાક નકારાત્મક તત્વો એવી અફવાઓ ફેલાવી રહ્યા છે કે ભારત ટેક્સી અન્ય સેવાઓ કરતા મોંઘી છે, પરંતુ વાસ્તવિકતા તદ્દન અલગ છે. આ ટેક્સીનું ભાડું ખૂબ જ વ્યાજબી અને ગળાકાપ સ્પર્ધાત્મક (Competitive) છે.” અમિત શાહે દાવો કર્યો હતો કે આ સરકારી અને સહકારી એપ બજારમાં આવતાની સાથે જ મોટી ખાનગી મોનોપોલી ધરાવતી કંપનીઓએ પણ ડરીને પોતાના ભાડા ઘટાડવાની ફરજ પડી છે.