PM મોદીએ વિક્ટોરિયામાં વિનાયક મંદિરમાં પ્રાર્થના કરી

સેશેલ્સ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે વિક્ટોરિયામાં અરુલ મિહુ નવશક્તિ વિનાયક મંદિરની મુલાકાત લીધી અને પ્રાર્થના કરી. મંદિરની બહાર ભારતીય ડાયસ્પોરાના સભ્યો દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ દ્વીપસમૂહમાં એકમાત્ર તમિલ હિન્દુ મંદિર છે અને ભારતીય સમુદાયની લાંબા સમયથી અસ્તિત્વનું પ્રતીક છે.
ભગવાન વિનાયક (ગણેશ) ને સમર્પિત, આ મંદિર તેની ભવ્ય દ્રવિડ સ્થાપત્ય અને સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસા માટે પ્રખ્યાત છે. સેશેલ્સમાં ખાસ ઓળખ ધરાવતું આ મંદિર ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચેના ઊંડા લોકોથી લોકોના સંબંધો અને સાંસ્કૃતિક સંબંધોને પ્રતિબિંબિત કરે છે.પીએમ મોદીએ વિક્ટોરિયાના પીસ પાર્કમાં મહાત્મા ગાંધીને પુષ્પાંજલિ પણ અર્પણ કરી. તેમણે સેશેલ્સમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યો સાથે વાતચીત કરી. સેશેલ્સના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. પૈટ્રિક હર્મિનીના આમંત્રણ પર પ્રધાનમંત્રી મોદી શનિવારે ત્રણ દિવસની રાજ્ય મુલાકાતે સેશેલ્સ પહોંચ્યા હતા. રવિવારે, પીએમ મોદીએ સેશેલ્સની સ્વતંત્રતાની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે યોજાયેલા સમારોહમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે હાજરી આપી હતી. પીએમ મોદી સેશેલ્સના સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહમાં હાજરી આપનારા પ્રથમ ભારતીય પ્રધાનમંત્રી છે.આ વર્ષે, સેશેલ્સ તેની સ્વતંત્રતાની 50મી વર્ષગાંઠ અને ભારત અને સેશેલ્સ વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 50મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. આ ખાસ પ્રસંગોને ચિહ્નિત કરવા માટે, ભારતીય સશસ્ત્ર દળોના ટુકડીઓએ સેશેલ્સની સ્વતંત્રતાની સુવર્ણ જયંતિની ઉજવણી માટે આયોજિત રાષ્ટ્રીય પરેડમાં ભાગ લીધો હતો.ભારતીય ટુકડીમાં આસામ રાઇફલ્સ, ભારતીય નૌકાદળ અને ભારતીય નૌકાદળ માર્ચિંગ બેન્ડના જવાનોનો સમાવેશ થતો હતો, જે બંને દેશો વચ્ચે લાંબા સમયથી ચાલતી સંરક્ષણ ભાગીદારીને પ્રતિબિંબિત કરે છે. સમારોહના ભાગ રૂપે અને સ્થાપિત પરંપરાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય નૌકાદળના જહાજો તરકશ અને ઇક્ષક પોર્ટ વિક્ટોરિયા પહોંચ્યા.આ સમારોહમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની ભાગીદારી બંને દેશો વચ્ચેની ઊંડી ભાગીદારી અને લાંબા સમયથી ચાલતી મિત્રતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. પીએમ મોદી સોમવારે સેશેલ્સની ત્રણ દિવસની મુલાકાત બાદ સ્વદેશ જવા રવાના થયા.