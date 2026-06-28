કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા 2026 ને લઈને કેન્દ્ર સરકારની એડવાઇઝરી જાહેર

કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા 2026 ની તૈયારી કરી રહેલા ભારતીય શ્રદ્ધાળુઓ માટે કેન્દ્ર સરકારના વિદેશ મંત્રાલય (Ministry of External Affairs – MEA) દ્વારા એક અત્યંત જરૂરી એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે નાગરિકો ખાનગી (Private) ટૂર ઓપરેટરોના માધ્યમથી આ પવિત્ર યાત્રાએ જવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેમને સરકારે પૂરી તૈયારી અને દસ્તાવેજો સાથે જ ઘરની બહાર નીકળવા જણાવ્યું છે. તાજેતરમાં નેપાળ સરહદેથી આગળ વધવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહેલા અને ત્યાં ફસાયેલા ભારતીય મુસાફરોની મદદની અપીલો બાદ આ સત્તાવાર ગાઈડલાઈન બહાર પાડવામાં આવી છે.
સરકારે કેમ જાહેર કરવી પડી એડવાઇઝરી?
વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાઇવેટ ટૂર ઓપરેટર્સ દ્વારા કૈલાશ માનસરોવર જવા નીકળેલા ઘણા ભારતીય તીર્થયાત્રીઓ નેપાળ પહોંચ્યા પછી આગળ વધી શક્યા નહોતા. ચીનમાં પ્રવેશ કરવા માટે જે જરૂરી ટ્રાવેલ પરમિટ અને વિઝા હોવા જોઈએ, તે આ યાત્રીઓ પાસે ઉપલબ્ધ નહોતા. આ કારણે તેઓ સરહદી વિસ્તારોમાં અટવાઈ પડ્યા હતા અને ભારત સરકાર પાસે મદદ માંગી હતી. આ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ ફરીથી ન સર્જાય તે માટે મંત્રાલયે યાત્રીઓને અગાઉથી સાવચેતી રાખવા અને સંપૂર્ણ કાગળો તૈયાર રાખવા અપીલ કરી છે.
પૂરા દસ્તાવેજો વિના ભારતમાંથી પ્રસ્થાન ન કરો
સરકારે શ્રદ્ધાળુઓને કડક શબ્દોમાં સલાહ આપી છે કે, જ્યાં સુધી સમગ્ર પ્રવાસ માટેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો કન્ફર્મ ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી ભારતમાંથી પોતાની યાત્રા શરૂ ન કરવી. કૈલાશ માનસરોવર ચીનના ક્ષેત્રમાં આવતું હોવાથી, યાત્રા માટે નીચેના દસ્તાવેજો અત્યંત અનિવાર્ય છે:
વૈધ વિઝા (Valid Visa)
એન્ટ્રી પરમિટ (Entry Permit)
યાત્રા પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી અન્ય તમામ સત્તાવાર મંજૂરીઓ
એડવાઇઝરીમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે, “પછીથી પરમિટ મળી જશે” અથવા “રસ્તામાં વિઝા કન્ફર્મ થઈ જશે” તેવી આશા સાથે અથવા અધૂરા દસ્તાવેજો સાથે નીકળવાથી અધવચ્ચે ફસાઈ જવાની સંભાવના ખૂબ જ વધી જાય છે.
ટૂર ઓપરેટરની માન્યતા અને રજીસ્ટ્રેશનની કરો તપાસ
વિદેશ મંત્રાલયે શ્રદ્ધાળુઓને વધુમાં જણાવ્યું છે કે, તેઓ જે એજન્ટ કે પ્રાઇવેટ ટૂર ઓપરેટર દ્વારા બુકિંગ કરાવી રહ્યા છે તે સરકાર માન્ય છે કે નહીં તેની પૂરતી ખાતરી કરી લે. કોઈ પણ માન્યતા પ્રાપ્ત (Registered and Authorized) ઓપરેટર દ્વારા જ બુકિંગ કરાવવું હિતાવહ છે, જેથી કાગળો, પરમિટો અને મુસાફરીની અન્ય તમામ વ્યવસ્થાઓ સરકારી નિયમો અનુસાર અને કાયદેસર રીતે પૂર્ણ થઈ શકે. નકલી કે બિનઅધિકૃત ઓપરેટરોના કારણે શ્રદ્ધાળુઓ છેતરાય નહીં તેની ખાસ તકેદારી રાખવા જણાવાયું છે.