લિવર ઈન્ફેક્શનને કારણે અભિનેતા અભિનયનું 44 વર્ષની વયે નિધન

તમિલ અભિનેતા અભિનયનું 44 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. લીવર ઇન્ફેક્શનની સારવાર દરમિયાન તેમનું નિધન થયુ છે.
તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાંથી દુઃખદ સમાચાર આવ્યા છે. અભિનેતા અભિનયનું 44 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેઓ લાંબા સમયથી કિડની અને લીવરની સમસ્યાથી પીડાતા હોવાનું કહેવાય છે. તેમણે આજે સવારે લગભગ 4:00 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના અકાળ અવસાનથી તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં ઘેરા શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે.
અભિનય લીવર ઇન્ફેક્શન સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અભિનેતા અભિનય લીવર ઇન્ફેક્શનથી બીમાર હતા. તેમની સારવારમાં તેમને ભારે ખર્ચ થઈ રહ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર મદદ માટે અપીલ કરી હતી. એવું પણ કહેવાય છે કે નાણાકીય મુશ્કેલીઓને કારણે તેમની સારવાર અટકવાની આરે હતી. ફિલ્મ ઉદ્યોગના ઘણા સાથીદારોએ મદદ માટે આગળ આવ્યા. અભિનેતા ધનુષે ₹5 લાખની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડી, જ્યારે કોમેડી અભિનેતામાંથી હીરો બનેલા બાલાએ પણ વ્યક્તિગત રીતે મદદનો હાથ લંબાવ્યો હતો.
તેમણે 2002 માં ફિલ્મમાં પ્રવેશ કર્યો
અભિનયે 2002માં દિગ્દર્શક કસ્તુરી રાજાની ફિલ્મ “થુલુવધો ઇલમઈ” થી પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેઓ સુપરસ્ટાર ધનુષ અને અભિનેત્રી શેરીન સાથે દેખાયા હતા. આ ફિલ્મને યુવાનો દ્વારા ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી અને અભિનયને એક નવી ઓળખ આપી હતી. ત્યારબાદ તેમણે “જંક્શન” (2002), “સિંગારા ચેન્નાઈ” (2004 અને “પોન મેઘલાઈ” (2005)જેવી ફિલ્મોમાં મુખ્ય ભૂમિકાઓ ભજવી હતી.
જોકે, સમય જતાં મુખ્ય ભૂમિકાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો અને તેમણે સહાયક ભૂમિકાઓમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. અભિનયે મલયાલમ સિનેમામાં પણ પોતાની અભિનય કુશળતા દર્શાવી, ઘણી ફિલ્મોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકાઓ ભજવી.
ડબિંગ આર્ટિસ્ટ તરીકે પણ કામ કર્યું
અભિનયએ માત્ર એક અભિનેતા તરીકે જ નહીં, પણ અનેક ફિલ્મોમાં ડબિંગ આર્ટિસ્ટ તરીકે પણ કામ કર્યું. તેમણે ઘણા મોટા સ્ટાર્સ માટે અવાજ આપ્યો અને પડદા પાછળ પણ પોતાની હાજરીનો અહેસાસ કરાવ્યો. ઉદ્યોગમાં તેમની મહેનત અને સમર્પણની હંમેશા પ્રશંસા કરવામાં આવી.
છેલ્લા વર્ષો એકલતા અને આર્થિક સંઘર્ષમાં વિતાવ્યા
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, અભિનય છેલ્લા કેટલાક સમયથી કામ વગર હતા અને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તેઓ એકલા રહેતા હતા અને ગુજરાન ચલાવવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન, તેમની તબિયત લથડી અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ડોકટરોના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો છતાં, તેમણે આજે સવારે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેમના નિધનના સમાચારથી તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. ઘણા કલાકારો અને નિર્માતાઓએ સોશિયલ મીડિયા પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે.