સીરિયાના યુદ્ધમાં હિઝબુલ્લાહ જોડાયુ, ભયંકર સંઘર્ષના એંધાણ

સીરિયા: બળવાખોરોએ આ દેશના દક્ષિણી શહેર દારા પર કબ્જો કરી લીધો હતો. આ શહેર રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ-અસદની સામે 2011માં શરૂ થયેલા વિદ્રોહનું જન્મસ્થાન છે. દારા, સીરિયાનું ચોથું મોટું શહેર છે જેને બશર અલ-અસદ સરકારના સમર્થનવાળી સેનાએ બળવાખોરોના હાથે ગુમાવી દીધું છે.

The #Syrian armed factions say they liberated a “serious battalion” in the northern countryside of #Daraa. pic.twitter.com/kuT5D5ifhY

